Μετά από 55 ημέρες κινητοποιήσεων, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι αποχώρησαν από το μπλόκο της Νίκαιας και κατευθύνθηκαν με τα τρακτέρ τους στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας.

Η κίνηση αυτή είχε συμβολικό χαρακτήρα, με στόχο την έκφραση «ευχαριστώ» προς την τοπική κοινωνία για τη στήριξη που τους παρείχε καθ' όλη τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Ο Κώστας Χατζής, Γραμματέας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, διευκρίνισε ότι η αποχώρηση από τα μπλόκα δεν σημαίνει «λήξη του αγώνα» των αγροτών.

Με έναν εντυπωσιακό και συμβολικό τρόπο επέλεξαν οι αγρότες να κλείσουν τον κύκλο των κινητοποιήσεών τους στη Θεσσαλία. Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, οι μηχανές άναψαν και τα τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας έφτασαν στο κέντρο της Λάρισας, ανεβαίνοντας μέχρι την Κεντρική Πλατεία της πόλης.

Μετά από 55 μέρες παραμονής στα μπλόκα, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι αποχώρησαν συντεταγμένα από τη Νίκαια και εισήλθαν κορνάροντας στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας. Στόχος της κίνησης αυτής δεν ήταν μόνο η επίδειξη δύναμης, αλλά κυρίως η έκφραση ενός μεγάλου «ευχαριστώ» προς την τοπική κοινωνία για τη στήριξη που τους παρείχε όλο αυτό το διάστημα.

Κώστας Χατζής: «Η ασπίδα μας ήταν ο λαός»

Το στίγμα της επόμενης μέρας έδωσε ο Κώστας Χατζής, Γραμματέας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, ο οποίος ξεκαθάρισε πως η αποχώρηση από τα μπλόκα δεν σημαίνει λήξη του αγώνα.

«Σήμερα μετά από 55 μέρες ηρωικού αγώνα, αναστέλλουμε τις κινητοποιήσεις μας» δήλωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας όμως παράλληλα μια υπόσχεση: «Η υπόσχεση που δίνουμε σε όλο το λαό που μας στήριξε αυτές τις μέρες και η στήριξή του ήταν συγκλονιστική, ήταν η ασπίδα μας για να αντέξουμε όλες αυτές τις πιέσεις, όλη αυτή τη συκοφάντηση, όλη αυτή την καταστολή, είναι ότι θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα και με άλλες μορφές».

Ο κ. Χατζής τόνισε πως ο αγώνας θα παραμείνει «ανυποχώρητος, συνεχής και επίμονος, μέχρι να δοθούν λύσεις στα αιτήματά μας που είναι αιτήματα επιβίωσης».

Η μεγάλη νίκη της ενότητας

Εξηγώντας τον λόγο της παρουσίας τους μέσα στην πόλη, σημείωσε πως έχει συμβολικό χαρακτήρα ευγνωμοσύνης προς τους πολίτες. Ωστόσο, στάθηκε ιδιαίτερα στο σημαντικότερο κέρδος αυτής της κινητοποίησης, που δεν μετριέται μόνο με οικονομικά μέτρα, αλλά με όρους κοινωνικής συμμαχίας.

«Αυτή ήταν μια μεγάλη νίκη. Μια νίκη που μπορεί να μην άπτεται με τα αιτήματά μας, τα αιτήματα του κλάδου, αλλά είναι μια σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον, η ενότητα αυτής της κοινωνίας, η στήριξη στον αγώνα μας, η ενότητα στις κινητοποιήσεις μας, ότι λειτουργούσαμε όλη η Ελλάδα σαν ένα μπλόκο» υπογράμμισε.

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα προς την κυβέρνηση πως η προσπάθεια διάσπασης του μετώπου έπεσε στο κενό: «Αυτό είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη, αυτό ακριβώς είναι που φοβούνται. Γι’ αυτό βάλθηκαν με χίλιους δυο τρόπους να το σπάσουν, να το διαλύσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Και έτσι ενωμένοι, και οι αγρότες αλλά και όλος ο λαός, η κοινωνία, θα συνεχίσουμε».