Μια εκκρεμότητα εβδομάδων λύνεται σήμερα το μεσημέρι (13:00) με το ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με κτηνοτρόφους στο Μέγαρο Μαξίμου. Η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης συνάντησης σε επίπεδο πρωθυπουργού αποκλειστικά για τα προβλήματα της κτηνοτροφίας είχε δοθεί ως υπόσχεση του Μαξίμου μετά από την πρώτη σύσκεψη του Μητσοτάκη με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα που, σύμφωνα με πρωθυπουργικούς συνεργάτες, «είχαν ταχθεί υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση» στη διάρκεια των μεγάλων κινητοποιήσεων.

Έκτοτε έγιναν πολλές κλειστές ενδοκυβερνητικές συσκέψεις συντονισμού προς αναζήτηση μέτρων στήριξης του εισοδήματος των κτηνοτρόφων με δεδομένη την προβληθείσα ζημιά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Κι ενώ η ζωονόσος βρίσκεται – λόγω του χειμώνα – σε κάμψη, η κυβέρνηση ανησυχεί για το πώς θα ξαναβρεί μπροστά της το μείζον θέμα μέσα στην άνοιξη. «Θα τα συζητήσουμε όλα διεξοδικά, στόχος μας είναι να δούμε πώς θα στηρίξουμε την κτηνοτροφία της χώρας» είπε ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας.

Εξ ου και Μητσοτάκης ρίχνει στο τραπέζι δεσμεύσεις για νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου και για αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας – η κυβέρνηση αφήνει εκτός συζήτησης τον εμβολιασμό, επιμένοντας ότι δεν υπάρχει «ενδεδειγμένο» εμβόλιο.

Σινιάλο και στους αγρότες

Κι ενώ σήμερα οι εκπρόσωποι κτηνοτρόφων περνούν το κατώφλι της κυβερνητικής έδρας, αποφασισμένοι να «φωνάξουν» τα προβλήματα τους (θέματα «επιβίωσης» όπως λένε), οι αγρότες ετοιμάζονται για το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Και πριν από την κάθοδό τους στην Αθήνα την ερχόμενη Παρασκευή προχωρούν από χθες σε τοπικές κινητοποιήσεις με τρακτέρ (Σέρρες, Λάρισα κ.α).

Απέναντι σε ένα μέτωπο που μένει επι της ουσίας ανοιχτό, η κυβέρνηση στέλνει ξανά σινιάλο ότι θα καλύψει τις δεσμεύσεις της: έως το τέλος του μήνα θα υπάρξει, όπως λένε οι συναρμόδιοι, η νομοθετική ρύθμιση για το αγροτικό πετρέλαιο χωρίς φόρο στην αντλία ενώ θα ακολουθήσει συνάντηση κυβερνητικών με παραγωγούς για τον επανυπολογισμό των λίτρων ανά καλλιέργεια – πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα.

Ρήγμα στις σχέσεις

Η ΝΔ επιχειρεί να κλείσει πληγές στη σχέση της με ένα προνομιακό ακροατήριο, διαπιστώνοντας διαρκή πίεση στους αγροτικούς νομούς ακόμα και σήμερα, σε χρονική απόσταση από τις μέρες των μπλόκων ανά την επικράτεια.

Είναι σαφές ότι πέφτει βαριά η σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που συνολικά – σίγουρα περισσότερο από αρχικά υπέθεταν στο Μαξίμου – θόλωσε το μεταρρυθμιστικό προφίλ της κυβέρνησης. Το ρήγμα στις σχέσεις της ΝΔ με τη συγκεκριμένη εκλογική κατηγορία φάνηκε προφανώς στο κλίμα των κινητοποιήσεων: στο γεγονός ότι αυτή τη φορά στα μπλόκα βρέθηκαν ανάμεσα στους πιο «σκληρούς» διαμαρτυρόμενους και αγροτοσυνδικαλιστές του γαλάζιου χώρου.

Οι καταστάσεις μάλιστα, όπως εκτιμούν πολλοί στη ΝΔ, είναι πιο δύσκολες στις τάξεις των κτηνοτρόφων (εκεί είναι μεγαλύτερη η απογοήτευση, δηλαδή) απ’ ότι στους αγρότες.

Ούτε ένας στους τέσσερις

Πανελλαδικά αυτές οι δύο επαγγελματικές ομάδες δεν αποτελούν μεγάλο από άποψη μεγέθους τμήμα του εκλογικού σώματος, ωστόσο σίγουρα δεν είναι και ασήμαντο. Στους νομούς όπου το εισόδημα είναι αγροτικό, η δύναμη τους είναι ισχυρή και ικανή να επηρεάσει την εκλογική συμπεριφορά κι άλλων κλάδων.

Η προβληματική για τη ΝΔ κατάσταση μπορεί να περιγραφεί με βάση τα εκλογικά και τα δημοσκοπικά δεδομένα. Τον Μάιο του 2023 σχεδόν ένας στους δύο αγρότες φαίνεται να ψήφισε ΝΔ.

Οι μεγάλες φετινές κινητοποιήσεις έχουν αφήσει αποτύπωμα, καθώς σήμερα σε μετρήσεις φαίνεται ότι (ούτε) ένας στους τέσσερις δηλώνει πρόθεση ψήφου στη ΝΔ.

Το σύνθημα των αγροτών που βγήκαν χθες στους δρόμους των Σερρών ότι «η υπομονή μας τελείωσε» δείχνει την καχυποψία τους απέναντι στην κυβερνώσα παράταξη. Εξ ου και η κυβέρνηση παλεύει να μην φέρει στο τραπέζι (και στο σημερινό με τους κτηνοτρόφους) μόνο υποσχέσεις για «ενέσεις» στήριξης αλλά ένα ευρύτερο πλάνο «παραγωγικής ανασυγκρότησης».