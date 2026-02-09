Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντά αντιπροσωπεία κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου, αύριο, Τρίτη, στις 13:00.

Πρόκειται για ραντεβού που εκκρεμεί από τις προηγούμενες εβδομάδες και στο επίκεντρο θα τεθεί το μείζον θέμα της ευλογιάς.

Το εν λόγω ζήτημα έχει απασχολήσει συσκέψεις στην κυβερνητική έδρα, το προηγούμενο διάστημα. Από την άλλη, οι κτηνοτρόφοι αναμένεται να προσέλθουν με συγκεκριμένα αιτήματα στήριξης του εισοδήματός τους.

Όσον αφορά στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ) έχει χαρακτηρίσει ψευδές το δίλημμα «εμβόλιο ή βιοασφάλεια», επιμένοντας ότι χωρίς αυστηρή εφαρμογή των μέτρων δεν μπορεί να κανένα εργαλείο. Στο πλαίσιο αυτό, το Μαξίμου επιμένει στη γραμμή ότι δεν πρέπει να υπάρχει απόκλιση από τη στρατηγική της «πιστής εφαρμογής των επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων», κάτι που προϋποθέτει τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων – από το αρμόδιο υπουργείο και τις περιφέρειες μέχρι την Αστυνομία και το Λιμενικό.

Αγρότες: Προετοιμάζονται για την κάθοδο στην Αθήνα χωρίς τρακτέρ

Την ίδια στιγμή, οι αγρότες προετοιμάζονται για την κάθοδο στην Αθήνα – όχι με τρακτέρ.

Ήδη σήμερα με σύνθημα «Η υπομονή τελείωσε. Ο μόχθος μας δεν μπορεί να περιμένει άλλο», έκαναν συγκέντρωση διαμαρτυρίας με τα τρακτέρ τους μπροστά από το Διοικητήριο, στο κέντρο της πόλης των Σερρών, αγρότες και κτηνοτρόφοι του μπλόκου του Προμαχώνα.