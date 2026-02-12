Ο Πέδρο Άλβαρο αποτελεί πλέον παρελθόν για τον Άρη, καθώς η ΠΑΕ ανακοίνωσε επίσημα τη λύση της συνεργασίας της με τον Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Ρούμπεν Ρέγες προσπαθούσε να βρεθεί λύση για την αποδέσμευση του ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε χάσει τη θέση του στην ιεραρχία των στόπερ μετά τον αγώνα Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό.

Μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα ο Ιβηρας αμυντικός βρέθηκε κοντά σε μεταγραφή σε τουρκική ομάδα, ωστόσο το deal δεν ολοκληρώθηκε την τελευταία στιγμή. Παρ’ όλα αυτά, κάποιες μεταγραφικές αγορές παρέμειναν ανοικτές, γεγονός που του επέτρεψε να βρει νέο σταθμό στην καριέρα του, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ομάδα από την Κίνα.

Ο Άλβαρο επισκέφθηκε σήμερα το προπονητικό κέντρο στο Ρύσιο για να συγκεντρώσει τα προσωπικά του αντικείμενα και να αποχαιρετήσει τους –πλέον πρώην– συμπαίκτες του, ενώ λίγες ώρες αργότερα ακολούθησε η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ.

Τη φετινή σεζόν, ο Πορτογάλος αμυντικός αγωνίστηκε σε 18 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας ένα γκολ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον ΝΠΣ Βόλο.

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Άρης ανέφερε:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει τη λύση, κοινή συναινέσει, της συνεργασίας της με τον Pedro Miguel Da Costa Alvaro και του εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του πορείας».