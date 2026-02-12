Οριστικά χωρίς τον κόσμο του θα παίξει ο Άρης το επόμενο Σάββατο (14/02) στον Βόλο με τον τοπικό ΝΠΣ, για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι Θεσσαλονικείς ζήτησαν εισιτήρια στη σημερινή σύσκεψη μέτρων τάξης, αλλά η απάντηση των Θεσσαλών ήταν αρνητική. Μία συνέχεια της άτυπης κόντρας των διοικήσεων των δύο ομάδων από το 2021 και τις ζημιές που επικαλείται ο Αχιλλέας Μπέος ότι έγιναν στο γήπεδο από φίλους του Άρη, ισχυριζόμενος ότι θα έπρεπε να τις καλύψει. Και για αυτό αρνείται να δίνει έκτοτε εισιτήρια στους «κιτρινόμαυρους».

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ στη σύσκεψη που έγινε για τα μέτρα τάξης του αγώνα Βόλος Ν.Π.Σ.-ΑΡΗΣ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (14/02, 20:00), στο πλαίσιο της 21ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» ζήτησε εισιτήρια, ωστόσο η απάντηση από την πλευρά της γηπεδούχου ομάδας ήταν αρνητική στο σχετικό αίτημα.

“… ενημερώνουμε ότι θα δοθούν στην ΠΑΕ Αρης ΜΟΝΟ οι 10 προσκλήσεις που προβλέπονται για το Δ.Σ.”, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα του Βόλου Ν.Π.Σ.

Ως εκ τούτου, η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ζητά από τον κόσμο της ομάδας μας να μην ταξιδέψει το Σάββατο στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας».