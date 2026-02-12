Ψυχαγωγία ή Ενημέρωση; Ένα ερώτημα που ταλανίζει πολύ στη σημερινή εποχή και η Ανθή Βούλγαρη δεν φοβήθηκε να το απαντήσει στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο και το AnesTea The Podcast powered by TA NEA. Όπως και άλλα πολλά. Καβάλησε το καλάμι;

Όπως είπε η ίδια, ναι και αυτό έγινε περισσότερο την εποχή που ήταν στη ψυχαγωγία.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

“Αν είχα καβαλήσει το καλάμι; Ναι και νόμιζα ρε παιδί μου ποια είμαι σιγά,. Ήταν πιο πολύ στην ψυχαγωγία και όχι στην ενημέρωση. Ήταν η περίοδος που έκανα την αλλαγή και είπα δεν θέλω, θέλω να πάω στον ενημερωτικό τομέα, εκεί είχα την έπαρση”. Συμπλήρωσε μάλιστα πως την ταρακούνησαν οι γονείς της και της είπαν “ξεκαβάλα”.

Ερωτήθηκε λοιπόν από τον Ανέστη αν τώρα που έχει ενταχθεί και ψυχαγωγικό κομμάτι στην εκπομπή θα έκανε ψυχαγωγική εκπομπή με τον Ιορδάνη, παραδείγματος χάριν 10:00-13:00 και η ίδια ανέφερε πως στη ζωή ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ, είναι ανοιχτή σε όλα αρκεί να έχει ενδιαφέρον.

Όσον αφορά το κομμάτι 10:00-13:00 ανέφερε πως θα το ήθελε καθώς πλέον στο 10:00-13:00 βλέπουμε και ενημέρωση και κοινωνικά θέματα.

Ακόμη αναφέρθηκε στην ψήφο εμπιστοσύνης από το Mega, τονίζοντας την ευγνωμοσύνη της καθώς είναι πολύ σημαντικό ένα κανάλι να σε αφήνει να κάνεις την εκπομπή που θες, και αυτό είναι σπάνιο. Ενώ τέλος, αναφέρθηκε στην εξαιρετική συνεργασία της με τον Ιορδάνη, στην δυνατή ομάδα αλλά τόνισε πως και οι 2 είναι παρουσιαστές που ασχολούνται με την εκπομπή. Τόνισε όμως πως χωρίς καλή και δεμένη ομάδα δεν πας πουθενά.

Και τέθηκε ένα μεγάλο ερώτημα. Ποια παρουσιάστρια θα φοβόταν αν είχε αντιμέτωπη; Η συνέχεια με ένα κλικ στο AnesTea The Podcast powered by TA NEA.