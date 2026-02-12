Η Ανθή Βούλγαρη, η παρουσιάστρια που μας έχει ευαισθητοποιήσει όλους για το δικό της ταξίδι στη μητρότητα, μιλάει για όλα και αποκαλύπτει σκοτεινές πτυχές του ταξιδιού της, στο Anestea The Podcast powered by TA NEA και τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο.

“Είναι τόσα πολλά τα φάρμακα,τόσες πολλές οι ενέσεις που έχεις να κάνεις, οι ορμόνες, το πως σε διαχειρίζεται ο κάθε γιατρός, τα χρήματα που έχεις να πληρώσεις, το σκεπτικό ότι πόσο έχει πάει ο μήνας, μου ήρθε περίοδος, δεν μου ήρθε, και όταν σου έρχεται περίοδος η απογοήτευση, πάλι δεν τα κατάφερα, και να περίμενε και ο σύντροφος μου ίσως αυτή τη φορά να τα καταφέραμε και πάλι δεν τα έχουμε καταφέρει” ανέφερε η Ανθή Βούλγαρη, ενώ μετά από ερώτηση του Ανέστη όσον αφορά του αν είναι δύσκολο να το πει μια γυναίκα στο σύντροφο της συμπλήρωσε: “κοίτα για εμένα μετά την τρίτη φορά, ήταν άγχος, δηλαδή λέω κοίτα να δεις που θα στεναχωρεθεί και αισθανόμουν και εγώ πως κάτι δεν πήγαινε καλά, κάτι δεν έκανα καλά”.

Σε αυτό το πλαίσιο έκανε και αποκαλύψεις που δεν είχε εκμυστηρευτεί ποτέ σε συνέντευξή της. Συγκεκριμένα εξομολογήθηκε πως είχε ζητήσει από τον άνδρα της να χωρίσουν.

“Μετά την τρίτη φορά λέω αν δεν κάτσει και αυτή τη φορά δεν μπορώ να ξαναπεράσω αυτή τη διαδικασία. Και όταν χαλάρωσα ήρθε μόνο του.” εκεί συμπλήρωσε “Ο Κώστας ήθελε πολύ παιδί και αυτό το ήξερε. Του είπα λοιπόν κοίτα Κώστα μου δεν θα ξαναπροσπαθήσω, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία πάλι, αν εσύ θέλεις παιδί εγώ δεν μπορώ να στο δώσω και ίσως πρέπει να χωρίσουμε. Εκεί ήταν πολύ υποστηρικτικός και μου είπε πως εγώ θέλω μαζί σου να κάνω οικογένεια, να κάνω παιδί και τώρα που το σκέφτομαι ήταν σκληρό έτσι όπως του το έθεσα.”

Tέλος, αναφέρθηκε σε ένα αρνητικό περιστατικό που είχε με γιατρό την πρώτη φορά που έκανε εξωσωματική, όπου την κάλεσε η μαία του για τα αρνητικά αποτελέσματα, ο ίδιος έλειπε στην Αυστραλία και δεν θέλησε να της μιλήσει και να συζητήσουν κάτι τόσο δύσκολο για μια γυναίκα.

Ακόμη, αποκάλυψε πως η ίδια θεωρεί ότι σε μερικές περιπτώσεις στην εξωσωματική υπάρχει εμπορευματοποίηση, ενώ μάλιστα έχει απευθυνθεί σε πολιτικούς ακόμη και στον Πρωθυπουργό για το κομμάτι της ασφάλειας.

Οι παραπάνω λόγοι είναι και η αφορμή για να κάνει το ντοκιμαντέρ που ετοιμάσει για τις εξωσωματικές, με γυναίκες, μαρτυρίες, έρευνες και γιατρούς που θα κοιτάξουν να αφυπνίσουν, και θα έρθει σύντομα.