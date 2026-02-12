Ο Γιάννης Στάνκογλου απάντησε μέσα από story του στο Instagram στις πρόσφατες δηλώσεις του σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή. Ο ηθοποιός σχολίασε με χιουμοριστικό ύφος την αναφορά του σκηνοθέτη στο πρόσωπό του, αναρτώντας μήνυμα στο οποίο ανέφερε: «Πόσο γελάω με όλο αυτό που έχει γίνει για την άποψή μου για τον κινηματογράφο του Σμαραγδή δεν λέγεται… το χειρότερο είναι ότι με ξέρει ο κύριος Σμαραγδής»

Ο κ. Στάνκογλου συνεχίζει τονίζοντας πως: «είχαμε μιλήσει ένα βράδυ σε ένα υπέροχο μπαρ στην Ιερά Οδό που τώρα έχει κλείσει… ήταν και ο Francis Ford Copola εκεί καθώς ήταν η πρεμιέρα της ταινίας του “Theatro”… μου μιλούσε ώρα και ήρθε για καλή μου τύχη και με διέκοψε με έσωσε η Valeria Golino. Ένας σκηνοθέτης χωρίς μνήμη».

Οι δηλώσεις του ηθοποιού αποτελούν απάντηση σε όσα είπε ο Γιάννης Σμαραγδής σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Πρωινό» τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026.

Ο σκηνοθέτης είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εγώ τον κύριο Στάνκογλου δεν τον ξέρω, δεν τον έχω δει ποτέ. Εκφράζει την αριστερή κουλτούρα που με πολεμάει τόσα χρόνια γιατί έφυγα από εκεί».

Συμπλήρωσε επίσης: «Αυτό το κλίμα είναι η αριστερά. Δε θέλουν να πιστέψουν ότι η ταινία είχε αυτή την επιτυχία. Όπως δε θέλανε να πιστέψουν, και βοηθήσανε να μη γίνει η ταινία, τώρα συνεχίζουν πιστεύοντας ότι θα την αλλοιώσουν. Η ταινία αυτή είναι αγαθή. Άτρωτη».