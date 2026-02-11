Η Google δίνει πλέον στους χρήστες τη δυνατότητα να διαγράψουν ανεπιθύμητες και προσωπικές φωτογραφίες από τα αποτελέσματα αναζήτησης, ενισχύοντας την προστασία της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ένα νέο εργαλείο που επιτρέπει την άμεση αφαίρεση προσωπικών ή ακατάλληλων εικόνων (explicit images) πριν αυτές διαδοθούν ευρέως στο Διαδίκτυο.

Το νέο πλαίσιο δεν αφορά μόνο περιπτώσεις εκδικητικής πορνογραφίας, αλλά καλύπτει και περιπτώσεις όπου το υλικό είχε αναρτηθεί αρχικά με τη συγκατάθεση του χρήστη, ο οποίος πλέον επιθυμεί την απόσυρσή του από τη δημόσια θέα.

Πώς λειτουργεί το νέο εργαλείο

Ο χρήστης μπορεί να επισκεφθεί την ειδική φόρμα υποστήριξης της Google ή να χρησιμοποιήσει την επιλογή «Results about you» μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού του. Η λειτουργία είναι αρχικά διαθέσιμη σε συγκεκριμένες αγορές και θα επεκταθεί σταδιακά παγκοσμίως.

Μέσα από το περιβάλλον της εφαρμογής, ο χρήστης επιλέγει τα αποτελέσματα που τον αφορούν και επιβεβαιώνει ότι το πρόσωπο στη φωτογραφία είναι πράγματι ο ίδιος. Μετά την υποβολή του αιτήματος, η Google παρέχει έναν πίνακα ελέγχου όπου εμφανίζεται η κατάσταση της διαδικασίας.

Η εταιρεία ενημερώνει τον αιτούντα μέσω email για κάθε στάδιο της εξέλιξης. Το νέο εργαλείο εντάσσεται στις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Google για την ενίσχυση της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των χρηστών στο διαδίκτυο.