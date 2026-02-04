Η Google LLC ανακοινώνει ότι, από 5 Φεβρουαρίου έως 24 Νοεμβρίου 2026, θα πραγματοποιήσει τρισδιάστατη χαρτογράφηση με οχήματα που φέρουν την ειδική σήμανση “Google Street View” σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με σκοπό την ανανέωση της υπηρεσίας Google Maps και του Street View.

Πριν την ανάρτηση των χαρτογραφημένων περιοχών στο google.com/maps, τα πρόσωπα και οι πινακίδες κυκλοφορίας θα θολώνονται ώστε να μη γίνεται αναγνώριση, ενώ το υποκείμενο των δεδομένων ή τρίτοι μπορούν να ζητήσουν τη θόλωση ή την αφαίρεση εικόνων σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η διαδικασία θόλωσης γίνεται εντός πέντε ημερών από την έναρξη της υπηρεσίας ή από την υποβολή αιτήματος, ενώ τα πρωτογενή δεδομένα δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους.

Google ανακοίνωσε ότι από τις 5 Φεβρουαρίου έως τις 24 Νοεμβρίου 2026 θα πραγματοποιήσει τρισδιάστατη χαρτογράφηση σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο ανανέωσης της υπηρεσίας Google Maps και του Street View. Σύμφωνα με την εταιρεία, η διαδικασία θα καλύψει περιοχές της Αττικής, της Κρήτης, της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Θράκης, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, του Ιονίου, του Αιγαίου, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας.

Η χαρτογράφηση θα πραγματοποιηθεί με οχήματα και εξοπλισμό που θα φέρουν την ειδική σήμανση “Google Street View”. Όπως διευκρινίζεται, τα πρόσωπα και οι πινακίδες κυκλοφορίας θα είναι θολωμένα, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ιδιωτικότητας πριν από τη δημοσίευση των εικόνων στην ιστοσελίδα της Google (google.com/maps).

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επισημάνουν περιπτώσεις μη θόλωσης ή ανεπαρκούς θόλωσης προσώπων και πινακίδων. Επιπλέον, μπορούν να ζητήσουν τη θόλωση της εικόνας της οικίας τους ή να ασκήσουν δικαίωμα αντίρρησης για τη δημοσίευση των δεδομένων τους, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Google επισημαίνει ότι τα αιτήματα για θόλωση εξετάζονται εντός πέντε ημερών από την έναρξη της υπηρεσίας ή από την ημερομηνία υποβολής τους. Τα πρωτογενή δεδομένα, όπως τονίζεται, δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους.