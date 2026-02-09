Η εφαρμογή κλήσεων στο Android προχωρά σε σημαντική αναβάθμιση, ανταποκρινόμενη στα συνεχή αιτήματα των χρηστών. Η νέα δυνατότητα θα επεκτείνει τις υπάρχουσες κάρτες κλήσεων, προσφέροντας έναν πιο ευέλικτο και εξατομικευμένο τρόπο εμφάνισης κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών επικοινωνιών.

Μέχρι σήμερα, μέσω των καρτών κλήσεων, οι χρήστες μπορούσαν να ρυθμίζουν μόνο πώς θα εμφανίζεται κάποιος όταν τους καλεί. Η Google φαίνεται ότι εργάζεται για να αλλάξει αυτή τη λειτουργία, προσθέτοντας τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι πώς θα εμφανίζονται στο άτομο που καλούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία αναπτύσσει μια ενημέρωση που θα επιτρέπει στους χρήστες να εξατομικεύουν την εικόνα ή τις πληροφορίες που βλέπει ο συνομιλητής κατά τη διάρκεια της κλήσης. Έτσι, η εμπειρία επικοινωνίας θα γίνεται πιο προσωποποιημένη και δυναμική.

Ενσωμάτωση του Material 3 Expressive

Η ομάδα του Android Authority εντόπισε ενδείξεις στον κώδικα της εφαρμογής επαφών, στην έκδοση v4.72.5.862509763, που δείχνουν πως ο τεχνολογικός κολοσσός προετοιμάζει την ενσωμάτωση των καρτών κλήσεων απευθείας μέσα στο περιβάλλον των επαφών.

Ο νέος τρόπος εμφάνισης

Η εφαρμογή Google Phone έχει ήδη ανανεωθεί αισθητικά με το Material 3 Expressive, αν και ορισμένα υπομενού παραμένουν στο παλαιότερο περιβάλλον χρήστη. Η μετάβαση στο νέο σχεδιαστικό πρότυπο συνεχίζεται σταδιακά.

Στην έκδοση Google Phone v208.0.864581421, το Android Authority εντόπισε ότι η Google εργάζεται για να επεκτείνει το Material 3 Expressive σε περισσότερα τμήματα της εφαρμογής, με έμφαση στην ενότητα της οθόνης κλήσεων, ενισχύοντας έτσι τη συνολική εμπειρία χρήσης.