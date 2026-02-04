Ο Ίλον Μασκ ενώνει τις εταιρείες SpaceX και xAI με στόχο να κατασκευάσει κέντρα δεδομένων στο διάστημα για την υποστήριξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αμείωτες συνεχίζονται οι συμφωνίες και οι επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας και ειδικά της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), με εταιρείας κολοσσούς να ανακοινώνουν τη μια κίνηση μετά την άλλη.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου Ίλον Μασκ ενώνει τις δύο μεγαλύτερες μη εισηγμένες εταιρείες του, την SpaceX και την xAI, με στόχο να κατασκευάσει κέντρα δεδομένων στο διάστημα για την υποστήριξη ΤΝ.

Η Google από την πλευρά της σε μια νέα κίνηση σχεδιάζει να δαπανήσει 4,75 δισεκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει μεγαλύτερη πρόσβαση σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού ώστε να μπορεί να λειτουργεί περισσότερα κέντρα δεδομένων, με στόχο –ξανά- την επικράτηση στην κούρσα για Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο γίγαντας του διαδικτύου θέλει να εξαγοράσει την εταιρεία ηλιακών και αιολικών πάρκων Intersect και να γίνει ο πρώτος τεχνολογικός κολοσσός ο οποίος θα ελέγχει ενεργειακό όμιλο.

Η Siemens Energy από την πλευρά της, ανοίγει κι άλλο το πορτοφόλι επενδύοντας δις δολάρια για να επεκτείνει μονάδες παραγωγής σε αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ και να κατασκευάσει νέα στο Μισσισσίπι. Η γερμανική εταιρεία δίνει άμεσα 1 δις δολάρια για να παράγει περισσότερο ηλεκτρικό εξοπλισμό στη χώρα, εξαρτήματα που χρειάζονται υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και εταιρείες ανάπτυξης κέντρων δεδομένων.

Οι μεγάλες φιλοδοξίες του Μασκ

Με τη συνένωση της SpaceX και της xAI ο Μασκ θέλει να περάσει μπροστά στον αγώνα της Τεχνητής Νοημοσύνης αναπτύσσοντας ούτε λίγο ούτε πολύ κέντρα δεδομένων στο διάστημα. Ο Μασκ θεωρεί ότι τέτοια κέντρα δεδομένων ου θα βρίσκονται σε τροχιά θα είναι απαραίτητα για το μέλλον της σχετικής τεχνολογίας. Η συμφωνία αποτιμά την SpaceX στα 1 τρισεκατομμύριο δολάρια και την xAI στα 250 δισεκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας την εκτιμώμενη από τις αγορές αξία του νέου σχήματος στα 1,23 τρις δολάρια ανέφεραν πηγές του Bloomberg.

Η SpaceX δήλωσε ότι απέκτησε την xAI για να «δημιουργήσει την πιο φιλόδοξη, κάθετα ολοκληρωμένη μηχανή καινοτομίας στη Γη (και εκτός αυτής), με Τεχνητή Νοημοσύνη, πυραύλους, διαστημικό διαδίκτυο, επικοινωνίες απευθείας σε κινητές συσκευές και την κορυφαία πλατφόρμα πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο και ελευθερίας του λόγου στον κόσμο», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η SpaceX εξακολουθεί να στοχεύει σε αρχική δημόσια προσφορά τον Ιούνιο για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. Οι Financial Times είχαν αναφέρει ότι ο Μασκ πιέζει για την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο εκείνο τον μήνα λόγω σπάνιας ευθυγράμμισης των πλανητών Δία, Αφροδίτης και Ερμή.

Η κούρσα της Google

Η επιδίωξη της Google για την αγορά της Intersectθα μπορούς ένα δώσει στον τεχνολογικό όμιλο σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι αρμόδιες ενεργειακές αρχές, τουλάχιστον στις ΗΠΑ, ευνοούν εταιρείες τεχνολογίας που είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν δικές τους πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει τις ενεργειακές να αποφύγουν τη μετακύλιση του κόστους ενέργειας στους καταναλωτές.

Η συμφωνία είναι η τελευταία σε μια σειρά στοιχημάτων που έχει κάνει η Google για να αποκτήσει πρόσβαση σε τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Η εταιρεία ήταν η πρώτη μεταξύ του ανταγωνισμού που έκλεισε συμφωνίες για την ανάπτυξη προηγμένων πυρηνικών και γεωθερμικών σταθμών σχεδιασμένων να λειτουργούν σε συνεχή βάση. Ήταν η πρώτη που πειραματίστηκε με το πώς μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας των κέντρων δεδομένων σε περιόδους πίεσης στο δίκτυο. Και με την εξαγορά της Intersect, η Google θα είναι η πρώτη που θα ενσωματώσει στην επιχείρησή της τα μέσα για την κατασκευή των δικών της πηγών ηλεκτρικής ενέργειας για τα κέντρα δεδομένων της, ανέφεραν πηγές της Wall Street Journal.

Οι κινήσεις της Siemens

Η Siemens Energy ποντάρει στο ότι μια συνεχιζόμενη άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία προωθεί σχέδια για νέα ενεργοβόρα κέντρα δεδομένων, θα οδηγήσει τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ υψηλότερα στο μέλλον.

«Τα μοντέλα (τεχνητής νοημοσύνης) πρέπει να εκπαιδευτούν (…) «Η ανάγκη για ηλεκτρική ενέργεια θα υπάρχει», δήλωσε σε συνέντευξή του στους New York Times ο Κρίστιαν Μπρούχ, διευθύνων σύμβουλος της Siemens Energy. Οι δαπάνες της Siemens Energy θα κατανεμηθούν σε αρκετές πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της Φλόριντα και της Βόρειας Καρολίνας. Μεγάλο μέρος αυτών θα διατεθεί για την επέκταση υφιστάμενων εργοστασίων, αν και η Siemens Energy σχεδιάζει επίσης να κατασκευάσει ένα εργοστάσιο στο Μισισιπή για την κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού που διαχειρίζεται τις ροές ενέργειας. Συνολικά, η επέκταση αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 1.500 θέσεις εργασίας.

Από τους μετασχηματιστές ισχύος που χρησιμοποιούνται για την αύξηση ή τη μείωση της τάσης, μέχρι τις γιγάντιες τουρμπίνες που βοηθούν στη μετατροπή του φυσικού αερίου σε ηλεκτρική ενέργεια, πολλά από τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τη μετακίνησή της έχουν τόσο μεγάλη ζήτηση που οι τιμές έχουν εκτοξευθεί στα ύψη και οι αναμονές φτάνουν πλέον ακόμη και χρόνια.