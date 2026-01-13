Ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο μετά τον Ίλον Μασκ, ο συνιδρυτής της Google, Λάρι Πέιτζ, επενδύει μέρος από τον τεράστιο πλούτο του στα ακίνητα, αγοράζοντας πρόσφατα δύο από αυτά στο Μαϊάμι έναντι 173 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο 52χρονος Πέιτζ φέρεται να αγόρασε δύο πολυτελείς κατοικίες στη συνοικία υψηλής προβολής Coconut Grove, η οποία φιλοξενεί μερικούς από τους πλουσιότερους και πιο προνομιούχους επιχειρηματίες του κόσμου. Την πρώτη κατοικία φέρεται να την αγόρασε προς 101,5 εκατομμύρια δολάρια στις 29 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Το ακίνητο αυτό – το οποίο διαθέτει 13 υπνοδωμάτια και 15 μπάνια – είχε τεθεί προς πώληση τον Ιούνιο του 2024 με τιμή πώλησης 135 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα αρχεία του Realtor.com.

Μόλις λίγες μέρες αργότερα ο κροίσος φέρεται ότι έκλεισε την αγορά και κοντινής κατοικίας, αυτή τη φορά καταβάλλοντας 71,9 εκατομμύρια δολάρια για ακίνητο που δεν είχε βγει επίσημα στην αγορά προς πώληση. Η τιμή αυτή θεωρείται ότι ήταν σχεδόν διπλάσια από την τιμή την οποία είχαν πληρώσει οι πωλητές πριν από πέντε περίπου χρόνια.

Το πρώτο από τα δύο σπίτια ανήκε πριν στον εκλιπόντα εστιάτορα Τζόναθαν Λιούις, ενώ το άλλο πουλήθηκε από την Σλόαν Λίντεμαν Μπαρνέτ, κόρη του μεγιστάνα ορυκτών καυσίμων Τζόρτζ Λίντερμαν, και τον σύζυγό της, Ρότζερ Μπαρνέτ, ανέφερε το Realtor.

Σε συζητήσεις για την αγορά κατοικίας στο Μαϊάμι λέγεται επίσης ότι βρίσκεται και ο συνιδρυτής της Google, Σεργκέι Μπριν, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal.

Η περιουσία του Πέιτζ υπολογίζεται από το Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg στα 281 δισ. δολάρια, μεγαλύτερη ακόμη και από το ΑΕΠ της Ελλάδος. Η περιουσία του Μπριν ο οποίος είναι ο τέταρτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο μετά τον Τζεφ Μπέζος της Amazon (268 δισ. δολ) υπολογίζεται στα 261 δις δολάρια. Στην πρώτη θέση της λίστας των κροίσων του πλανήτη βρίσκεται με μεγάλη διαφορά ο Ίλον Μασκ με προσωπική περιουσία που υπολογίζεται σε 639 δισ. δολάρια σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Bloomberg.

Ο Πέιτζ και ο Μπριν ίδρυσαν την Google με έδρα την Καλιφόρνια ως φοιτητές του Πανεπιστημίου Stanford το 1998 και την έκαναν μία από τις πιο πολύτιμες εταιρείες στον κόσμο με βάση την κεφαλαιοποίηση. Αποχώρησαν από την ενεργό διοίκηση της μητρικής εταιρείας της Google, της Alphabet, το 2019.

Ο φόρος της Καλιφόρνια στους πλουσίους

Η αγορά των δύο κατοικιών από τον Πέιτζ σχολιάστηκε ιδιαίτερα καθώς πραγματοποιήθηκε εν μέσω φυγής δισεκατομμυριούχων από την Καλιφόρνια, ενόψει προτεινόμενου μέτρου που θα επιβάλει εφάπαξ φόρο 5% σε άτομα με περιουσία άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Ο φόρος αν εγκριθεί αναμένεται να ισχύσει αναδρομικά για όσους ήταν κάτοικοι Καλιφόρνιας από την 1η Ιανουαρίου 2026. Μετά την ανακοίνωση της πρότασης, γνωστοί επιχειρηματίες της τεχνολογίας έχουν συρρεύσει στη Φλόριντα. Αυτό έχει προκαλέσει μεταξύ άλλων μεγάλη κινητοποίηση στους μεσίτες του Μαϊάμι, θέλουν μερίδιο από την πίτα των προμηθειών των ακινήτων που αλλάζουν χέρια.

Η χρυσή αγορά του Μαϊάμι

Η αγορά υπερπολυτελών ακινήτων του Μαϊάμι έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια. Το 2025, υπήρξαν 19 πωλήσεις άνω των 50 εκατομμυρίων δολαρίων στη Φλόριντα, σε σύγκριση με 12 στη Νέα Υόρκη και 10 στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η WSJ. Επίσης στο Μαϊάμι καταγράφηκαν πέρσι τέσσερις συμφωνίες άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων.