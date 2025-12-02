Σε μια απροσδόκητη αλλά απολύτως ενδεικτική κίνηση για το πόσο κρίσιμο έχει γίνει το πεδίο της ψηφιακής ασφάλειας, ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) προχωρά στην πλήρη απαγόρευση των Android συσκευών για ανώτερους αξιωματικούς, επιτρέποντας αποκλειστικά iPhones για επίσημες επικοινωνίες. Η είδηση μεταδόθηκε αρχικά από τον Στρατιωτικό Ραδιοφωνικό Σταθμό του Ισραήλ και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε από την Jerusalem Post και άλλα μέσα.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η απόφαση αφορά αξιωματικούς από τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη και άνω, με μοναδικό στόχο τη μείωση του κινδύνου παρείσφρησης, παρακολούθησης και παραβίασης προσωπικών και επιχειρησιακών δεδομένων.

Τα τελευταία χρόνια –και ιδιαίτερα πριν και μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης με τη Χαμάς– έχουν σημειωθεί πολλαπλές επιθέσεις “honeypot”, όπου εχθρικά δίκτυα παρίσταναν ελκυστικά προφίλ ή φαινομενικά αθώες επαφές στα κοινωνικά δίκτυα για να παγιδεύσουν στρατιώτες, με στόχο την εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού ή την εξαγωγή δεδομένων όπως τοποθεσίες μονάδων και κινήσεις στρατευμάτων.

Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις που έχει παρουσιάσει η Google στην ασφάλεια του Android –με αποκορύφωμα το Android 16, το Advanced Protection Mode και τον περιορισμό στο sideloading από το 2026– το IDF θεωρεί ότι το iPhone παραμένει ένα «πιο κλειστό» και δύσκολο στην παραβίαση οικοσύστημα.

Η απόφαση της IDF ήρθε λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη θριαμβευτική ανακοίνωση της Google πως τα Pixel εντάχθηκαν στα εγκεκριμένα για χρήση στον αμερικανικό DoDIN (Defense Information Network). Μέχρι σήμερα στη λίστα βρίσκονταν μόνο iPhone και Samsung.

Παρά την υψηλή βαθμολογία ασφαλείας των Pixel, το Ισραήλ ακολουθεί διαφορετική στρατηγική, προτάσσοντας το κλειστό λογισμικό της Apple ως ασπίδα απέναντι στις ταχύτατα εξελισσόμενες επιθέσεις κοινωνικής μηχανικής.

Την ίδια στιγμή, η Εθνική Ψηφιακή Υπηρεσία του Ισραήλ αποκάλυψε μια νέα, ιδιαίτερα στοχευμένη ιρανική εκστρατεία κυβερνοκατασκοπείας, η οποία αξιοποιεί WhatsApp παγίδες, πλαστές ταυτότητες και ένα εξελιγμένο backdoor μέσω PowerShell.

Η ομάδα –που συνδέεται με το IRGC– έχει μετατοπιστεί από μαζικές επιθέσεις σε χειρουργικής ακρίβειας στοχοποιήσεις υψηλόβαθμων κυβερνητικών και στρατιωτικών στελεχών, με σκοπό την πρόσβαση σε πληροφορίες υψηλής στρατηγικής αξίας.

Η νέα αυτή απειλή αποτέλεσε πρόσθετο επιχείρημα για την υιοθέτηση της πιο περιορισμένης και ελεγχόμενης αρχιτεκτονικής του iOS.

Με βάση τις νέες οδηγίες:

Μόνο iPhones θα επιτρέπονται για στρατιωτικές επικοινωνίες.

Κάθε άλλη συσκευή «στρατιωτικής χρήσης» που δεν είναι iPhone θα θεωρείται απαγορευμένη.

Android smartphones μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο προσωπικά, ποτέ σε επιχειρησιακό πλαίσιο.

Το IDF θα συνεχίσει τις εσωτερικές ασκήσεις ευαισθητοποίησης ενάντια σε επιθέσεις κοινωνικής μηχανικής, οι οποίες έχουν αυξηθεί θεαματικά.

Η απόφαση της IDF δεν αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης» στο iPhone όσο μια κραυγή συναγερμού για το πόσο γρήγορα εξελίσσονται οι κυβερνοαπειλές και πόσο σημαντικό έχει γίνει το λειτουργικό σύστημα ενός κινητού στο σύγχρονο πεδίο μάχης.

Αν και η Google έχει σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο, το Ισραήλ επιλέγει την απόλυτη συρρίκνωση της επιφάνειας επίθεσης: λιγότερες επιλογές, λιγότεροι δρόμοι για τους επιτιθέμενους.

Ένα πράγμα είναι βέβαιο: η μάχη iPhone–Android περνά σε μια νέα, καθαρά γεωπολιτική και στρατηγική εποχή, μακριά από τις κλασικές συζητήσεις περί χαρακτηριστικών, τιμών και προτιμήσεων των χρηστών.