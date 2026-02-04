Η Google τιμά τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 με ένα doodle αφιερωμένο στο κέρλιγνκ.

Με ένα νέο doodle αφιερωμένο στο κέρλινγκ, η Google τιμά τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, γνωστούς και ως Μιλάνο-Κορτίνα 2026, που θα φιλοξενηθούν στην Ιταλία.

Η διεθνής διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026, με έδρα το Μιλάνο και την Κορτίνα Ντ’ Αμπέτσο στη βόρεια Ιταλία. Στην ίδια περιοχή είχαν διεξαχθεί και οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 1956.

Η απόφαση για την ανάθεση των Αγώνων ελήφθη στις 24 Ιουνίου 2019, κατά τη διάρκεια της 134ης συνόδου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) στη Λωζάνη. Τις υποψηφιότητες είχαν καταθέσει δύο πόλεις: το Μιλάνο και η Στοκχόλμη.

Στους Αγώνες του 2026 θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση το άθλημα της Χιονοδρομικής Ανάβασης. Τα αθλήματα που θα περιλαμβάνονται στη διοργάνωση κατηγοριοποιούνται ως εξής:

Χιονοδρομικά

Αλπικό σκι

Δίαθλο

Χιονοδρομία αντοχής

Ελεύθερο σκι

Άλμα με σκι

Βόρειο σύνθετο

Χιονοσανίδα

Χιονοδρομική Ανάβαση

Ολισθητικά

Έλκηθρο

Λουτζ

Σκέλετον

Παγοδρομίες