Για το αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης για τα θέματα υψηλής πολιτικής Μητσοτάκη-Ερντογάν, ο Δημήτρης Καιρίδης ανέφερε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι θα έβαζε τον τίτλο «χαμηλές πτήσεις αλλά ανοιχτός ο δίαυλος». Μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 ανέφερε ότι «σε μια εποχή τεράστιων αναταραχών, γεωπολιτικών διεθνώς, και οι δύο χώρες κατανοούν ότι δεν χρειάζεται να προσθέσουμε νέες εστίες έντασης στο ήδη πολύ τεταμένο διεθνές κλίμα».

Ερωτηθείς κατά πόσο πιστεύει ότι μπορεί ποτέ να φτάσουμε σε μια σοβαρή εκδοχή συμφωνίας είτε για τα ελληνοτουρκικά είτε για την Κύπρο, εξέφρασε την άποψη ότι «είναι πολύ δύσκολο». «Γιατί, αν τώρα, με τόσο ισχυρές ηγεσίες, όπως είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη μια μεριά, με αυτό το πολύ μεγάλο 41% και ισχυρή μονοκομματική αυτοδύναμη κυβέρνηση και ο Ερντογάν, ο οποίος είναι αναμφισβήτητος ηγέτης και μάλιστα είναι και στα πάνω του το τελευταίο διάστημα άρχισε να ανακάμπτει στις δημοσκοπήσεις, αν δεν μπορούν αυτοί, ποιος; Και φοβάμαι ότι ειδικά στο ζήτημα της οριοθέτησης στη θάλασσα μας χωρίζει άβυσσος και δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος.

Στο Κυπριακό υπάρχουν κάποιες αισιόδοξες ενδείξεις από μεριάς Τουρκοκυπρίων με την εκλογή του νέου προέδρου του ψευδοκράτους εκεί και την στήριξη που είχαν δώσει στο παρελθόν οι Τουρκοκύπριοι έναντι των εποίκων, κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να το προσπερνάμε με ευκολία, αν και βεβαίως η Τουρκία παραμένει κυρίαρχη και επιμένει στη διχοτόμηση» συμπλήρωσε.

Ως προς τα θέματα χαμηλής πολιτικής, μεταναστευτικό και τουρισμό, σημείωσε αφενός ότι υπάρχει μια πολύ καλή μείωση στις ροές.

«Η τουρκική πλευρά συνεργάζεται σήμερα, όπως δεν συνεργαζόταν στο παρελθόν. Όχι τέλεια, όχι χωρίς κενά, αλλά σίγουρα πολύ περισσότερο και έχουμε μια μείωση 65% σε ένα χρόνο, μεταξύ ‘25-‘24» επισήμανε.

Αναφερόμενος στον «άρτι αποπεμφθέντα Γερλίκαγια» ο κ. Καιρίδης επισήμανε ότι πραγματικά έφερε έναν άλλον αέρα ως υπουργός Εσωτερικών, ενώ ερωτηθείς για τον νέο από σήμερα υπουργό κ. Τσιφτσί, ανέφερε ότι είναι επίσης πάρα πολύ κοντά στον Τούρκο Πρόεδρο. (…)

Δεν είναι σίγουρα Σοϊλού, ο οποίος είχε εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό με αποτέλεσμα τα κυκλώματα των διακινητών να διεισδύσουν και στον κρατικό μηχανισμό της Τουρκίας. Δηλαδή, αστυνομικοί. Όταν έχεις διακινητές που είναι αστυνομικοί, τελωνειακοί και αξιωματικοί της στρατοφυλακής, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είχαν φτάσει, η διαφθορά θέλω να πω, γιατί τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Και τώρα έχει γίνει αυτή η προσπάθεια. Η Τουρκία επιμένει να μην τηρεί τη συμφωνία του 16 που υπέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας τότε με την κοινή δήλωση επί Αβραμόπουλου θυμάστε και τη Μέρκελ κτλ., σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε να τους παίρνει όλους πίσω και να εξετάζονται τα αιτήματα ασύλου στην Τουρκία και όχι στην Ελλάδα. Δεν παίρνει κανέναν πίσω, αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο αποτροπής, υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια δίωξης των κυκλωμάτων των διακινητών με πάρα πολλές φυλακίσεις και έχει βάλει αυξημένες ποινές γιατί μέχρι πρόσφατα ήταν απλό πλημμέλημα στην Τουρκία, όχι όπως σε εμάς που είναι κακούργημα και μάλιστα βαρύτατο πια. Έχει κάπως συντονιστεί γιατί καταλαβαίνει ότι δεν θέλει να καταστεί διεθνής κόμβος. Όσο περισσότεροι έρχονται εδώ, τόσο περισσότεροι πηγαίνουν εκεί».

Ερωτηθείς τέλος, ποιο άλλο θέμα χαμηλής πολιτικής εκτός της μετανάστευσης είναι σοβαρό, κατά την εκτίμησή του, είπε τα εξής: «Η Τουρκία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αγορά. Έχει φτάσει να έχει μια οικονομία 1,5 τρισεκατομμύριο, να το πούμε. Έχει κάνει τεράστια οικονομική πρόοδο τα τελευταία 25 χρόνια. Δεν είναι η Τουρκία που έχουν αρκετοί Έλληνες στο μυαλό τους. Εγώ πηγαίνω στην Τουρκία από τη δεκαετία του 70. Δεν έχει καμία σχέση η σημερινή Τουρκία με τότε. Όποιος πάει στη Κωνσταντινούπολη θα δει τους ουρανοξύστες, θα δει τα τεράστια έργα υποδομής, θα δει όλο αυτό το μπουμ το οποίο έχει ζήσει παρά τα προβλήματα με τον πληθωρισμό, την διαφθορά κτλ. Άρα είναι μια πολύ μεγάλη αγορά, πολύ μεγαλύτερη απ’ ό,τι όλα τα Βαλκάνια μαζί, την οποία δεν μπορούμε εμείς να αγνοούμε.

Άρα, εμπόριο, επενδύσεις, συνεργασία σε πολλούς τομείς όπως ο τουρισμός. Είχαμε αυτό το πολύ πετυχημένο πρόγραμμα της βίζας εξπρές. Μισό δισεκατομμύριο πρόσθετα έσοδα ήρθαν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, μερικά από τα οποία δεν έχουν τουρισμό»