Λίγες ώρες πριν από τη σημαντική διμερή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στον Έλληνα πρωθυπουργό κατά την ομιλία του, στέλνοντας μήνυμα ειρήνης, σταθερότητας και συνεργασίας στην περιοχή.

«Σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη», δήλωσε ο Ερντογάν, επισημαίνοντας παράλληλα ότι αύριο θα υποδεχθεί και τον Σέρβο πρωθυπουργό, Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι στόχος της Τουρκίας είναι η ενίσχυση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ανάπτυξης τόσο στην πατρίδα του όσο και στις γειτονικές χώρες, ενώ τόνισε πως οι διπλωματικές πρωτοβουλίες που έχουν επιταχυνθεί τους τελευταίους μήνες αποσκοπούν ακριβώς σε αυτό.

«Στον κόσμο και στην περιοχή μας φυσάει ένας άνεμος Τουρκίας», ανέφερε αρχικά, και συνέχισε: «Αξιότιμοι φίλοι, πρέπει να τονίσω κάτι πολύ σημαντικό: ό,τι επιδιώκουμε για τον εαυτό μας, το ίδιο θέλουμε και για τους φίλους και αδελφούς μας. Όπως θέλουμε ειρήνη, ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία για τη χώρα μας, το ίδιο επιδιώκουμε και για τους γείτονές μας».

Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι γνωστές και άγνωστες, φανερές και μυστικές διπλωματικές επαφές γίνονται σε πνεύμα αδελφοσύνης, με στόχο την ειρήνη στην περιοχή. «Χωρίς κανένα κόμπλεξ, συζητάμε με όλους τους παράγοντες και μοιραζόμαστε τις ιδέες και τις προτάσεις μας με ειλικρίνεια και καλή διάθεση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Χαμηλός πήχυς, δύσκολες ισορροπίες: Σήμερα το ραντεβού Μητσοτάκη με Ερντογάν – Στο δείπνο και ο Βαρθολομαίος

Η κρίσιμη συνάντηση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πραγαμτοποιηθεί στον λόφο του Μπεστεπέ με θέα την Άγκυρα. Ο πήχυς είναι χαμηλά για την Αθήνα αλλά οι ισορροπίες δύσκολες. Και θα φανεί ως το βράδυ κατά πόσο θα τηρηθούν στις επαφές μπροστά και πίσω από τις κάμερες στην έδρα της τουρκικής προεδρίας. Εκεί θα πραγματοποιηθεί το τετ α τετ Μητσοτάκη – Ερντογάν στις 15:15, θα ακολουθήσει η διυπουργική σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας και περίπου στις 17:00 οι δημόσιες δηλώσεις των ηγετών.

Στόχος είναι να μην οδηγήσουν σε ανοιχτή αντιπαράθεση τα γνωστά εκ των προτέρων σημεία τριβής Αθήνας – Άγκυρας και όσα αποτελούν δομικές διαφορές, διατηρώντας την καχυποψία.

«Μόνοι μας συζητάμε τα διμερή»

Αθήνα και Άγκυρα φαίνεται να συμφωνούν άλλωστε στην ανάγκη να σταλεί διεθνώς ένα κοινό σινιάλο ότι παρά τις σοβαρές διαφωνίες υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας. Μαζί τους υπάρχουν και πεδία «χαμηλής πολιτικής» στα οποία μπορούν οι δύο πλευρές να βρίσκουν κοινό τόπο.

Αυτό έχει να κάνει και με την κοινή οπτική τους ότι δεν πρέπει να ανοίξει άλλη μια εστία έντασης σε ένα ήδη αβέβαιο περιβάλλον – που θα τραβούσε και το αμερικανικό βλέμμα στην περιοχή με ενδεχόμενη παρέμβαση. «Τα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες θα πρέπει να συζητούνται σε διμερές επίπεδο» έλεγαν χθες το βράδυ κυβερνητικές πηγές, επισημαίνοντας ότι «η βελτίωση του κλίματος στις διμερείς σχέσεις είναι προς όφελος της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή».

Καμιά σύγκλιση για τις θαλάσσιες ζώνες

Η Αθήνα επιμένει στην αναγκαιότητα των ανοικτών διαύλων για την αποφυγή πιθανών κρίσεων και για γρήγορη αποκλιμάκωση εντάσεων. Και αναγνωρίζει ότι η σύγκλιση για τη μόνη διαφορά που αναγνωρίζει ότι μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας είναι πολύ μακριά. Τίποτα δεν δείχνει ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για εκκίνηση της συζήτησης για το θέμα της οριοθέτησης ΑΟΖ υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αντίθετα, συγκλίσεις θα επιχειρηθούν μόνο στην «χαμηλής πολιτικής» ατζέντα, όπως θα την ανοίξουν με τους ομολόγους τους τα δέκα κυβερνητικά στελέχη που μεταβαίνουν στην Άγκυρα μαζί με τον πρωθυπουργό: εκτός από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον υφυπουργό Χάρη Θεοχάρη, οι Κυριάκος Πιερρακάκης, Τάκης Θεοδωρικάκος, Σοφία Ζαχαράκη, Θάνος Πλεύρης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Χρίστος Δήμας, Λίνα Μενδώνη.

Κατά τ’ άλλα, η Τουρκία, όσο κι αν έχει την προσοχή στραμμένη κυρίως στη Μέση Ανατολή και συνολικά διεκδικεί να αποκτήσει ισχυρότερο περιφερειακό ρόλο, παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Αθήνας – στο θέμα των χωρικών υδάτων, των ελληνοϊσραηλινών σχέσεων, του ευρωπαϊκού Safe. Αντίστοιχα η Αθήνα επιμένει στην άρση του casus belli, στην εγκατάλειψη της θεωρίας περί «γκρίζων ζωνών» και στη μη διαπραγμάτευση της άσκησης κρίσιμων κυριαρχικών δικαιωμάτων της.

Παρών ο Βαρθολομαίος

Στα ενδιαφέροντα της σημερινής μέρας στην Άγκυρα είναι και η άφιξη του Βαρθολομαίου, ο οποίος θα δώσει το «παρών» στο δείπνο Μητσοτάκη – Ερντογάν. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έλαβε επίσημη πρόσκληση από τον Τούρκο πρόεδρο, κατά πληροφορίες, ως απάντηση σε προγενέστερο αίτημα του Βαρθολομαίου για συνάντηση.

Αυτό φέρνει στο προσκήνιο και ενδεχόμενες συζητήσεις για ζητήματα που αφορούν την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.