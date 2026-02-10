Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μεταβαίνει στην Άγκυρα ύστερα από επίσημη πρόσκληση του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκειμένου να παρακαθήσει στο δείπνο που θα παρατεθεί προς τιμήν του Πρωθυπουργού της Ελλάδος Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δείπνο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, στο Προεδρικό Μέγαρο Beştepe στην τουρκική πρωτεύουσα. Η πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη θεωρείται ιδιαίτερα τιμητική, καθώς εντάσσεται στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Τουρκία.

Κατά τη σύντομη αυτή επίσκεψή του στην Άγκυρα, ο Παναγιώτατος θα συνοδεύεται από τον επίσης προσκεκλημένο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος Εμμανουήλ. Οι δύο ιεράρχες θα επιστρέψουν αργά το βράδυ στην Ιερή Καθέδρα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

Το πρόγραμμα του Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, στην Άγκυρα, στο πλαίσιο της 6ης Συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 15.15 ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μετά τη συνάντηση, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, με αντικείμενο ζητήματα διμερούς ενδιαφέροντος και συνεργασίας.

Στις 17.00 ώρα Ελλάδας, οι δύο ηγέτες θα προχωρήσουν σε κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο.

Το επίσημο πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με δείπνο που θα παραθέσει ο Πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του Πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.