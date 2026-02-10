Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, στην Άγκυρα, στο πλαίσιο της 6ης Συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 15.15 ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μετά τη συνάντηση, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, με αντικείμενο ζητήματα διμερούς ενδιαφέροντος και συνεργασίας.

Στις 17.00 ώρα Ελλάδας, οι δύο ηγέτες θα προχωρήσουν σε κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο.

Το επίσημο πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με δείπνο που θα παραθέσει ο Πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του Πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Η ελληνική αποστολή στην Άγκυρα

Δεκαεπτά μήνες μετά το τελευταίο δια ζώσης ραντεβού τους, ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει εκ νέου τον Τούρκο Πρόεδρο, συνοδευόμενος από τους διπλωματικούς συμβούλους του και δέκα κυβερνητικά στελέχη.

Στην Άγκυρα αναμένεται να μεταβούν οι: Γιώργος Γεραπετρίτης, Χάρης Θεοχάρης, Κυριάκος Πιερρακάκης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Θάνος Πλεύρης, Τάκης Θεοδωρικάκος, Σοφία Ζαχαράκη, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Χρίστος Δήμας και Λίνα Μενδώνη.

Στόχος η διατήρηση ανοιχτών διαύλων

Βασικοί στόχοι της συνάντησης κορυφής παρουσία των διπλωματικών συμβούλων των δύο ηγετών και του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, που θα ολοκληρωθεί με κοινές, δημόσιες δηλώσεις των ηγετών νωρίς το απόγευμα, είναι η διατήρηση διαύλων αποκλιμάκωσης εντάσεων – πολλώ δε μάλλον αποτροπής πιθανών κρίσεων – και ένα αναμενόμενο σινιάλο των ηγετών για συνέχιση της ελληνοτουρκικής επικοινωνίας μέσω του πολιτικού διαλόγου, της θετικής ατζέντας και των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Σε επίπεδο υπουργών η σύνθεση της ελληνικής αποστολής θα ανακοινωθεί σήμερα και με μόνα δεδομένα ότι ο Νίκος Δένδιας θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου νοσεί βαριά από ίωση, αναμενόταν να μετέχουν στο ΑΣΣ, εκτός από τους Γιώργο Γεραπετρίτη και Χάρη Θεοχάρη, οι Θάνος Πλεύρης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Τάκης Θεοδωρικάκος, Χρίστος Δήμας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Λίνα Μενδώνη για υπογραφές συμφωνιών και μνημονίων κατανόησης στο πεδίο της λεγόμενης «χαμηλής πολιτικής».

Οι ατζέντες των δύο ηγετών

Πέραν της επιδίωξης της Αθήνας για «λειτουργική σχέση» με την Αγκυρα, το χάσμα στη δύσκολη ατζέντα δεν έχει καλυφθεί. Ο Μητσοτάκης είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία συντονισμού με τον κύπριο πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη και έχει διαμηνύσει ότι θα διατυπώσει «ξεκάθαρες θέσεις» στον Ερντογάν, με την Αθήνα να έχει σταθερά στην πρώτη γραμμή ανάμεσα σε άλλα το «απαράδεκτο» casus belli, τις τουρκικές Navtex και τη μάχη των Νotam. Κατά την εκτίμηση της ελληνικής πλευράς, η Αγκυρα θα σταθεί στο πρόγραμμα SAFE ως θέμα που παρακολουθεί στενά – όπως και παρακολουθεί και τις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ -, με ενόχληση για τις κινήσεις της ελληνικής πλευράς.