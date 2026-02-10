Τις τελευταίες λεπτομέρειες ρυθμίζουν δια διπλωματικής οδού η Αθήνα και η Άγκυρα για το αυριανό τετ α τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καθώς και για τη διυπουργική σύνοδο. Ο πρωθυπουργός θα συναντήσει τον Τούρκο πρόεδρο 17 μήνες μετά το τελευταίο δια ζώσης ραντεβού τους και μαζί του θα είναι οι διπλωματικοί σύμβουλοί του και 10 κυβερνητικά στελέχη.

Στην Άγκυρα αναμένετα να βρεθούν (αύριο το μεσημέρι) οι εξής:

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υφυπουργός Χάρης Θεοχάρης καθώς και οι Κυριάκος Πιερρακάκης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Θάνος Πλεύρης, Τάκης Θεοδωρικάκος, Σοφία Ζαχαράκη, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Χρίστος Δήμας, Λίνα Μενδώνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει μετά το μεσημέρι. Αυτό σημαίνει ότι οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών αναμένονται το απόγευμα. Αμέσως μετά, ο Μητσοτάκης θα αναχωρήσει για τη Λιέγη καθώς την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η άτυπη σύνοδος των ηγετών της ΕΕ στο βελγικό κάστρο Αλντεν Μπίσεν.