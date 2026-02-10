Ο Δημήτρη Μανιάτης και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου «ανεβαίνουν στο ρινγκ» και αναλύουν την επικαιρότητα χωρίς φίλτρα.

Σε αυτό το επεισόδιο:

Ελληνοτουρκικά: Η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα. Πόσο «ήρεμα» είναι τελικά τα νερά στο Αιγαίο και τι σημαίνει η διατήρηση του Casus Belli από την πλευρά της Τουρκίας;

Διπλωματία Τραμπ: Πώς επηρεάζει τις ισορροπίες η νέα στρατηγική των ΗΠΑ στην περιοχή;

Μεταναστευτικό & Ανθρώπινα Δικαιώματα: Η συζήτηση για τη φύλαξη των συνόρων και οι ακραίες φωνές.

Πολιτικές Συμμαχίες: Η δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη για το ΠΑΣΟΚ και το ενδεχόμενο συνεργασίας ΝΔ-Βελόπουλου.

Υπόθεση Παναγόπουλου: Η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ο ρόλος του Χαράλαμπου Βουρλιώτη και τα ερωτήματα για τις δικαστικές διαδικασίες.