Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε την Τετάρτη σε μικρό ανασχηματισμό, αντικαθιστώντας τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο επικεφαλής εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης, Ακίν Γκιουρλέκ, αναλαμβάνει καθήκοντα υπουργού Δικαιοσύνης, αντικαθιστώντας τον Γιλμάζ Τουντς.

Παράλληλα, ο Ερντογάν διόρισε τον κυβερνήτη της επαρχίας Ερζερούμ, Μουσταφά Τσιφτσί, στη θέση του υπουργού Εσωτερικών, στη θέση του Αλί Γερλικαγιά.

Ο Γκιουρλέκ, μέχρι πρότινος γενικός εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης, είχε ηγηθεί της εκτεταμένης επιχείρησης κατά του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τους επικριτές του.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του το 2024, ο Γκιουρλέκ επέβλεψε σειρά συλλήψεων και διώξεων που στόχευαν στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), μεταξύ των οποίων και έρευνες που αφορούσαν τον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Εκατοντάδες μέλη και εκλεγμένοι αξιωματούχοι του CHP έχουν τεθεί υπό κράτηση στο πλαίσιο της εκστρατείας, η οποία έχει επικριθεί ευρέως ως πολιτικά υποκινούμενη. Η κυβέρνηση, ωστόσο, απορρίπτει κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς.

Η αναπληρώτρια πρόεδρος του CHP, Γκιουλ Τσιφτσί, δήλωσε στην πλατφόρμα Χ ότι ο διορισμός του Γκιουρλέκ αποτελεί «ανοιχτή επιβράβευση για τις επιχειρήσεις που έχει πραγματοποιήσει εναντίον του κόμματός μας».

