Εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για το σκάνδαλο με τα προγράμματα κατάρτισης, με τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη να διευρύνει το πεδίο των ερευνών ακόμη και σε συγγενικά πρόσωπα του Γιάννη Παναγόπουλου και άλλων εμπλεκομένων. Στόχος των Αρχών είναι να ενώσουν όλα τα κομμάτια του «παζλ» της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχουν τεθεί και πολιτικά πρόσωπα που φέρονται να είχαν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων, καθώς και άτομο που κατείχε ρόλο-κλειδί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι κινήσεις των Αρχών δείχνουν ότι το σκάνδαλο δεν περιορίζεται στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ. Αντίθετα, φαίνεται να έχει πολλαπλές διασυνδέσεις, που εκτείνονται σε ολόκληρο το φάσμα διαχείρισης των κονδυλίων για πολλά χρόνια. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών, με κοινή ανακοίνωση, απορρίπτουν τις κατηγορίες για μεταφορά προγραμμάτων κατάρτισης από το ΕΣΠΑ σε εθνικούς πόρους. Υποστηρίζουν ότι όλες οι διαδικασίες έγιναν σύννομα, παρά τη διαφωνία των Ευρωπαίων και την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Τέσσερα έργα συμπραττόντων φορέων προβλέφθηκε να χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο κατεύθυνσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη βάση του μεταγενέστερου Νόμου 5140/2024. Συνεπώς, οι μεταφορές των έργων έγιναν σε πλήρη συμμόρφωση με το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο με απόλυτη διαφάνεια».

Αποκαλύψεις για τη συνέχιση των προγραμμάτων κατάρτισης

Παρά τις καταιγιστικές εξελίξεις, το MEGA αποκαλύπτει ότι προγράμματα κατάρτισης ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά. Πρόκειται για προγράμματα αμφιβόλου ποιότητας, μετά την ανανέωση της σύμβασης ανάμεσα στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και τα Κέντρα Κατάρτισης.

Σύμφωνα με το Powergame.gr, τα προγράμματα αυτά τελούν υπό την επίβλεψη ανθρώπων του Μαξίμου και της μετακλητής υπαλλήλου Ευγενίας Παπαβασιλείου, αδελφής του ιδιοκτήτη του «Ευκλείδη», κέντρου κατάρτισης που ελέγχει σημαντικό μερίδιο της αγοράς.

Την ίδια ώρα, «πάγωσε» πρόγραμμα κατάρτισης που αφορά 10.000 εργαζομένους, μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις για την υπόθεση.

Εσωκομματικές αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ

Η υπόθεση Παναγόπουλου έχει προκαλέσει εσωκομματική αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ. Η ΠΑΣΚΕ, με επιστολή της προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, δηλώνει τη στήριξή της στον επικεφαλής της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από το κόμμα.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή: «Σκουριά είναι αυτοί που επιχειρούν να θέσουν τα συνδικάτα και την παράταξή μας στην υπηρεσία τους μιας και οι ίδιοι μόνο ως διορισμένοι ‘’επιτυγχάνουν’’».

Σύσσωμη η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι το σύστημα με τα προγράμματα κατάρτισης δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς πολιτική κάλυψη και κεντρική καθοδήγηση.