Ο Ιός Νίπα προκαλεί ανησυχία στο Μπαγκλαντές, όπου έχουν επιβεβαιωθεί νέα κρούσματα της θανατηφόρας νόσου. Ο ιός αυτός μπορεί να σκοτώσει έως και το 75% των μολυσμένων ατόμων. Τα πρώτα περιστατικά είχαν εντοπιστεί στην Ινδία, πριν εξαπλωθούν στο Μπαγκλαντές, γεγονός που οδήγησε τις βρετανικές υγειονομικές αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις για πιθανή διεθνή εξάπλωση.

Η ασθενής, ηλικίας περίπου 40 έως 50 ετών, αρρώστησε στις 21 Ιανουαρίου στο βόρειο Μπαγκλαντές, παρουσιάζοντας συμπτώματα του ιού Νίπα. Είχε πονοκέφαλο, πυρετό, μυϊκές κράμπες και απώλεια όρεξης, ενώ η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία.

Έξι ημέρες αργότερα, η γυναίκα λιποθύμησε και μεταφέρθηκε επειγόντως σε τοπικό νοσοκομείο. Πέθανε στις 28 Ιανουαρίου, λίγες ημέρες μετά την εισαγωγή της στην κλινική.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η γυναίκα δεν είχε πρόσφατο ιστορικό ταξιδιών. Ωστόσο, ήταν γνωστό ότι κατανάλωνε ωμό χυμό από φοινικιές — μια πρακτική που θεωρείται πιθανή πηγή μετάδοσης του ιού, καθώς ο χυμός μπορεί να έχει μολυνθεί από νυχτερίδες.

Όλοι οι 35 άνθρωποι που ήρθαν σε επαφή με την ασθενή έχουν εξεταστεί και παρακολουθηθεί, με τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί νέα κρούσματα.

Προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο κίνδυνος διεθνούς εξάπλωσης του ιού παραμένει σχετικά χαμηλός. Παράλληλα, αρκετές χώρες της Ασίας, όπως η Ταϊλάνδη και η Μαλαισία, έχουν εφαρμόσει ελέγχους στα αεροδρόμια, παρόμοιους με αυτούς της πανδημίας Covid-19, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την εξάπλωση.

Συστάσεις προς τους ταξιδιώτες

Η Βρετανική Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας (UKHSA) συνέστησε σε όσους σκοπεύουν να επισκεφθούν πληγείσες περιοχές να είναι ενήμεροι για τα συμπτώματα του ιού. Όπως ανέφερε η υπηρεσία:

«Ο κίνδυνος για τουρίστες που επισκέπτονται ενδημικές χώρες είναι πολύ χαμηλός, εάν τηρούνται τα βασικά μέτρα προστασίας.»

Ωστόσο, ο κίνδυνος θεωρείται υψηλότερος για όσους συμμετέχουν σε τοπικές πρακτικές, όπως η συλλογή και κατανάλωση χυμού φοινικιάς. Οι ταξιδιώτες που εμφανίζουν συμπτώματα σε ενδημικές περιοχές καλούνται να ζητήσουν άμεσα ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση που τα συμπτώματα εκδηλωθούν μετά την επιστροφή στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι πολίτες πρέπει να ενημερώσουν τον πάροχο υγειονομικής φροντίδας και να αναφέρουν τα πρόσφατα ταξίδια τους.

Θνησιμότητα του ιού

Την περασμένη χρονιά, οι βρετανικές υγειονομικές αρχές είχαν επισημάνει ότι ο ιός Νίπα είναι πιο θανατηφόρος από την Covid-19, με ποσοστό θνησιμότητας που κυμαίνεται από 40% έως 75%.