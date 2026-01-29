Η Ινδία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ξέσπασμα του ιού Nipah που τρομάζει την υφήλιο καθώς οι μνήμες της πανδημίας το κορωνοϊού είναι ακόμα νωπές.

Πρόκειται για έναν ιό που μεταδίδεται από ζώα σε ανθρώπους, μέσω επαφής από άτομο σε άτομο ή μέσω κατανάλωσης μολυσμένων τροφίμων. Ο αριθμός των κρουσμάτων στην Δυτική Βεγγάλη, την πολιτεία της Ινδίαςhttps://www.tanea.gr/tag/%ce%b9%ce%bd%ce%b4%ce%af%ce%b1/, έχει αυξήσει τις ανησυχίες στην Κίνα και σε αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, ωθώντας τις να ενισχύσουν τις διαδικασίες ελέγχου υγείας στα αεροδρόμια, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι προετοιμάζονται να ταξιδέψουν για τις διακοπές του Σεληνιακού Νέου Έτους.

Το υπουργείο Υγείας της Ινδίας ανακοίνωσε στις 27 Ιανουαρίου ότι τα δύο κρούσματα στο κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης έχουν περιοριστεί καθώς τα 196 άτομα που ήρθαν σε στενή επαφή με τους ασθενείς εντοπίστηκαν, τέθηκαν σε καραντίνα και βρέθηκαν αρνητικά στον ιό Νίπα, χωρίς να εμφανίσουν καν συμπτώματα. Πληροφορίες του πρακτορείου Reuters θέλουν τα δύο άτομα που μολύνθηκαν να είναι εργαζόμενοι στον τομέα υγείας, ενώ και οι δύο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, νοσηλεύονται ακόμα σε τοπικό νοσοκομείο. Το ανησυχητικό όμως είναι ότι δεν έχει γίνει γνωστό το πώς κόλλησαν.

Αυτή την στιγμή πολλές χώρες βρίσκονται σε επιφυλακή. Η Ταϊλάνδη, η Ινδονησία, το Νεπάλ και η Μαλαισία έχουν αυστηροποιήσει τους ελέγχους στα διεθνή αεροδρόμια. Το υπουργείο Υγείας της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε ότι έχει ορίσει ειδικούς χώρους στάθμευσης για αεροσκάφη που φτάνουν από χώρες που έχουν πληγεί από τον ιό Nipah. Οι επιβάτες καλούνται να συμπληρώσουν έντυπα δήλωσης υγείας πριν από τη μετανάστευση. Θερμικοί σαρωτές έχουν επίσης εγκατασταθεί στο αεροδρόμιο Suvarnabhumi στην Μπανγκόκ για να ελέγχουν τους ανθρώπους για πυρετό και άλλα συμπτώματα του ιού.

Την ίδια στιγμή και παρότι δεν έχει καταγραφεί ποτέ κρούσμα στη Βρετανία η Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας (UKHSA) εξέδωσε ενημερωτικό υλικό για πολίτες που σκοπεύουν να ταξιδέψουν σε περιοχές όπου ενδημεί ο ιός.

Τι είναι ο ιός Nipah;

Ο ιός Nipah (NiV) είναι ένας ζωονόσος – μια ασθένεια που μεταδίδεται από ζώα όπως οι φρουτόνυχτερίδες και οι ιπτάμενες αλεπούδες στον άνθρωπο. Μπορεί επίσης να μεταδοθεί στον άνθρωπο μέσω μολυσμένων τροφίμων ή απευθείας από άτομο σε άτομο. Ο ιός μπορεί να είναι θανατηφόρος. Συνήθως επωάζεται στο ανθρώπινο σώμα για πέντε έως 14 ημέρες, με τα συμπτώματα να εμφανίζονται εντός τριών έως τεσσάρων ημερών.

Προκαλεί σοβαρές αναπνευστικές και νευρολογικές ασθένειες στους ανθρώπους, οι οποίες εξελίσσονται από πυρετό και πονοκέφαλο σε οξεία εγκεφαλίτιδα (φλεγμονή του εγκεφάλου) σε σοβαρές περιπτώσεις. Τα συμπτώματα μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν σπασμούς και νοητική σύγχυση, και οι ασθενείς μπορεί να πέσουν σε κώμα εντός 24 έως 48 ωρών σε σοβαρές περιπτώσεις.

Το ποσοστό θνησιμότητας ωστόσο είναι ιδιαίτερα υψηλό, μεταξύ 40% και 75%! Ο ιός εξαπλώνεται μόνο με περιορισμένο τρόπο μέσω μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο και υπάρχει μικρή πιθανότητα ο ιός να γίνει μια εκτεταμένη πανδημία.

Η ιστορία του ιού και οι λόγοι ανησυχίας

Το πρώτο γνωστό ξέσπασμα του ιού είχε αναφερθεί το 1998, όταν χοιροτρόφοι και κρεοπώλες στη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη τον κόλλησαν από μολυσμένους χοίρους. Τουλάχιστον 250 άτομα μολύνθηκαν, με περισσότερους από 100 θανάτους.

Το 2014, μολύνσεις εμφανίστηκαν στις Φιλιππίνες και συσχετίστηκαν με τη σφαγή αλόγων και την κατανάλωση μολυσμένου κρέατος αλόγου.

Από το 2001, έχουν σημειωθεί σποραδικά αλλά επαναλαμβανόμενα κρούσματα στη Νότια Ασία, ιδιαίτερα στο Μπαγκλαντές και την Ινδία.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, τα πρώτα κρούσματα στην Ινδία καταγράφηκαν στη Δυτική Βεγγάλη το 2007, αλλά ένα προηγούμενο κρούσμα εντοπίστηκε αναδρομικά στην πόλη Σιλιγκούρι της πολιτείας το 2001. Το ξέσπασμα Σιλιγκούρι του 2001 σημειώθηκε σε ένα περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης όπου το 75% των κρουσμάτων αφορούσε προσωπικό νοσοκομείου ή επισκέπτες.

Αυτή τη στιγμή πάντως δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία σχετικά με την αιτία της τελευταίας επιδημίας στη Δυτική Βεγγάλη. Το πρόβλημα ωστόσο είναι ότι δεν είναι γνωστό από ποιον κόλλησαν τα 2 υπάρχοντα κρούσματα. Πιθανολογείται ότι πρόκειται για έναν αδιάγνωστο ασθενή τον οποίο περιέθαλψαν.

Το δεύτερο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι σύμφωνα με τον ΠΟΥ δεν υπάρχει εγκεκριμένη θεραπεία ή εμβόλιο για άτομα που έχουν μολυνθεί από τον ιό ή ζώα που φέρουν τον ιό. Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης διεξάγει κλινικές δοκιμές στο Μπαγκλαντές για να δοκιμάσει ένα εμβόλιο κατά του ιού Nipah, η δεύτερη φάση του οποίου ξεκίνησε μόλις τον Δεκέμβριο του 2025. Σε περίπτωση νοσηλείας οι γιατροί χορηγούν στους ασθενείς αντιιικά φάρμακα όπως η ριμπαβιρίνη.

Το CDC υποστηρίζει επίσης ότι το φάρμακο Remdesivir θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόληψη του Nipah «όταν χορηγείται σε εκτεθειμένα μη ανθρώπινα πρωτεύοντα».

Η ινδική πολιτεία Κεράλα χρησιμοποίησε το Remdesivir κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας του 2023, η οποία είχε ως αποτέλεσμα βελτιωμένο ποσοστό θνησιμότητας.

Οι Αρχές τονίζουν ότι, αν και ο ιός Νίπα δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, η υψηλή θνησιμότητά του καθιστά αναγκαία τη διαρκή επαγρύπνηση και τη λήψη προληπτικών μέτρων.