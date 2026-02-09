Η 9η Φεβρουαρίου καθιερώθηκε επίσημα φέτος ως η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, κατόπιν ομόφωνης απόφασης των 90 κρατών-μελών της UNESCO.

Η μέρα αυτή συμπίπτει με τον εορτασμό του εθνικού ποιητή Διονυσίου Σολωμού και αποτελεί αναγνώριση της ελληνικής γλώσσας ως λίκνο του παγκόσμιου πολιτισμού.

Η ελληνική γλώσσα μετρά πάνω από τρεις χιλιάδες χρόνια αδιάλειπτης γραπτής και προφορικής ιστορίας και έχει θεμελιώσει βασικές έννοιες της φιλοσοφίας, της δημοκρατίας, του δικαίου, της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Η ελληνική ορολογία παραμένει το βασικό λεξιλόγιο της διεθνούς επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, υπογραμμίζοντας το βαθύ νόημα και την παγκόσμια επιρροή της γλώσσας.

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας τιμάται φέτος επίσημα για πρώτη φορά στις 9 Φεβρουαρίου, με αίσθημα ευθύνης και υπερηφάνειας, όπως αναφέρει σε μήνυμά του ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Όπως υπενθυμίζει, η καθιέρωση της ημέρας αποφασίστηκε ομόφωνα από τα 90 κράτη-μέλη της UNESCO, αποτελώντας ιστορική αναγνώριση της γλώσσας που υπήρξε λίκνο του παγκόσμιου πολιτισμού. Από φέτος, η ελληνική γλώσσα θα εορτάζεται παγκοσμίως την ημέρα που τιμούμε τον εθνικό μας ποιητή Διονύσιο Σολωμό.

Η ελληνική γλώσσα εκτείνεται σε περισσότερα από τρεις χιλιάδες χρόνια αδιάλειπτης γραπτής και προφορικής χρήσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας, έθεσε τις βάσεις και διαμόρφωσε θεμελιώδεις έννοιες της φιλοσοφίας, της δημοκρατίας, του δικαίου, της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Η ορολογία ελληνικής προέλευσης εξακολουθεί να αποτελεί το κύριο λεξιλόγιο της διεθνούς επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, επιβεβαιώνοντας το νοηματικό βάθος και το οικουμενικό εύρος της επιρροής της.

Η διαχρονική δύναμη της ελληνικής γλώσσας

Ως φορέας ταυτότητας, γνώσης, παραδόσεων και αξιών, η ελληνική γλώσσα συνδέει όλες τις φάσεις της μακράς ιστορίας του Ελληνισμού. Από τα ομηρικά έπη και τη φιλοσοφία του Σωκράτη, του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα, έως τη νεότερη εποχή των νομπελιστών ποιητών Σεφέρη και Ελύτη, παραμένει ζωντανή και δημιουργική.

Αποτελεί το μέσο με το οποίο οι Έλληνες εκφράζουν θετικές και αρνητικές έννοιες που διαδόθηκαν παγκοσμίως και έγιναν κατανοητές από όλους τους λαούς. Λέξεις όπως παράδεισος, άγγελος, φιλανθρωπία, αρμονία και ευφορία αποπνέουν θετικά συναισθήματα, ενώ άλλες, όπως χάος, αγωνία, τυραννία και τραγωδία, αποτυπώνουν την ανθρώπινη εμπειρία του δράματος.

Η γλώσσα ως εργαλείο σκέψης και δημιουργίας

Η ελληνική γλώσσα βοηθά να οργανώσουμε τις ιδέες και τις σκέψεις μας για τον κόσμο, από το μικρότερο ως το μεγαλύτερο επίπεδο. Μας επιτρέπει να ταξινομούμε, να μετράμε και να αναλύουμε, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της λογικής, των μαθηματικών και της τεχνολογίας.

Παράλληλα, μας ωθεί να δημιουργούμε πρότυπα και να αντιστεκόμαστε στα στερεότυπα, αξιοποιώντας τη λογική, τη φαντασία και τη στρατηγική σκέψη. Είναι η γλώσσα που μας έδωσε τα μέσα της ανάλυσης, της θεωρίας και της πρόγνωσης.

Μέσα από αυτήν εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, το πάθος και τον ενθουσιασμό μας. Περιγράφουμε το δέος που προκαλούν τα ουράνια φαινόμενα και η ομορφιά του κόσμου γύρω μας.

Η ελληνική γλώσσα στη σύγχρονη εποχή

Με ελληνικές λέξεις περιγράφονται έννοιες όπως η ύβρις και η νέμεσις, που οδηγούν στην αριστοτέλεια κάθαρση. Η γλώσσα μας προσφέρει τους όρους για να μιλήσουμε για την επιβίωση και την προστασία του πλανήτη: το οξυγόνο, την ατμόσφαιρα, το οικοσύστημα και την οικολογία.

Ακόμη, σύγχρονοι όροι όπως υβριδικές απειλές, κρυπτονομίσματα και τεχνητή νοημοσύνη αποδίδονται διεθνώς με ελληνικές λέξεις, δείχνοντας τη συνεχιζόμενη επιρροή της.

Όταν τα κράτη επιδιώκουν συνέργειες και διάλογο, τα εργαλεία τους είναι η διπλωματία και η πειθώ. Το αρχαίο τρίπτυχο λόγος – ήθος – πάθος παραμένει θεμέλιο της επικοινωνίας και της επιχειρηματολογίας.

Η ψυχή της Ελλάδας

Με την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας τιμούμε όχι μόνο τις λέξεις, αλλά και τις έννοιες που διαμόρφωσαν την κοινή μας αντίληψη για τον κόσμο και τον άνθρωπο. Η γλώσσα μας είναι η ψυχή μας – και αυτήν την ψυχή οφείλουμε να διατηρήσουμε αναλλοίωτη στους αιώνες.

Η 9η Φεβρουαρίου δεν είναι απλώς η ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Είναι, όπως τονίζει ο υπουργός Εξωτερικών, η παγκόσμια ημέρα της Ελλάδας