Νέο περιστατικό ενδοσχολικής βίας προκαλεί σοκ και έντονη ανησυχία στα Χανιά, καθώς καθηγητής δέχθηκε επίθεση μέσα στο σχολείο, την ώρα που εκτελούσε τα καθήκοντά του.

Το επεισόδιο σημειώθηκε τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, όταν ο εκπαιδευτικός επενέβη για να απομακρύνει εξωσχολικό μαθητή από τον χώρο του σχολείου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Χανίων, ο εξωσχολικός φέρεται να επιτέθηκε στον καθηγητή, χτυπώντας τον αρχικά στο πρόσωπο και στη συνέχεια, αφού τον έριξε στο έδαφος, να τον κλωτσά σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, ο συνάδελφος ενήργησε με ψυχραιμία και παιδαγωγική υπευθυνότητα, επιχειρώντας να προστατεύσει τον σχολικό χώρο. Μετά την επίθεση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Ανησυχητική αύξηση της σχολικής βίας στα Χανιά

Το φαινόμενο της σχολικής βίας δεν είναι νέο για τη μαθητική κοινότητα των Χανίων, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί σοβαρά περιστατικά σε αρκετές σχολικές μονάδες του νομού.

Η ΕΛΜΕ Χανίων έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για την έξαρση των φαινομένων αυτών, επισημαίνοντας ότι η υποστελέχωση των ΚΕΔΑΣΥ δυσχεραίνει την αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Παράλληλα, τονίζει πως η επιβάρυνση των οικογενειών, με γονείς που εργάζονται πολλές ώρες ή σε πολλαπλές δουλειές, επιδρά αρνητικά στο “κοινωνικό συμβόλαιο” και στην ψυχοκοινωνική ισορροπία των μαθητών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις ελλείψεις σε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλο εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στην πρόληψη και διαχείριση τέτοιων φαινομένων.

Στήριξη στον εκπαιδευτικό

Η ΕΛΜΕ Χανίων εκφράζει την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή της στον συνάδελφο του 1ου ΓΕΛ Χανίων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης παρέμβασης της Πολιτείας για την προστασία των εκπαιδευτικών και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των σχολείων.