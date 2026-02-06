Μαθητής από τον ακριτικό Κάλαμο Λευκάδας, απέκτησε μία από τις πιο τιμητικές υποτροφίες της χώρας, ανοίγοντας τον δρόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Για έξι χρόνια διασχίζει καθημερινά το Ιόνιο με καΐκι για να φτάσει στο σχολείο του στον Μύτικα, αντιμετωπίζοντας αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Κατά τη διάρκεια της Γ΄ Λυκείου, αντιμετώπισε σαράντα ημέρες απαγορευτικού απόπλου που περιορίσαν τη φυσική του παρουσία στο σχολείο, χωρίς όμως να αποθαρρυνθεί.

O νεαρός μαθητής Νικόλαος Ελευθέριος Καραμπουρούνης από το ακριτικό νησί Κάλαμος στη Λευκάδα, κατάφερε να μετατρέψει τις καθημερινές δυσκολίες της ζωής του σε πηγή δύναμης και επιμονής, ανοίγοντας τον δρόμο προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατακτώντας μία από τις πιο τιμητικές υποτροφίες της χώρας.

Ο Κάλαμος είναι ένα μικρό νησί με περιορισμένες υποδομές, όπου η πρόσβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν θεωρείται δεδομένη. Για έξι συνεχόμενα χρόνια, ο Νικόλαος αναγκαζόταν να διασχίζει καθημερινά το Ιόνιο με καΐκι, προκειμένου να φτάσει στο σχολείο του στον Μύτικα. Συχνά αντιμετώπιζε αντίξοες καιρικές συνθήκες, με το κρύο και την αλμύρα να αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς του.

Η διαδρομή αυτή δεν ήταν απλώς μια μετακίνηση, αλλά ένας συνεχής αγώνας επιμονής και αντοχής, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η σχολική προσπάθεια απαιτεί συγκέντρωση και σταθερότητα.

Η πρόκληση κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια της Γ΄ Λυκείου, όταν οι έντονες καιρικές συνθήκες και τα συχνά απαγορευτικά απόπλου περιόρισαν δραστικά τη δυνατότητα φυσικής παρουσίας στο σχολείο. Μόνο την τελευταία χρονιά, ο μαθητής βρέθηκε αντιμέτωπος με σαράντα τέτοιες ημέρες, μια συνθήκη που θα μπορούσε να αποθαρρύνει οποιονδήποτε υποψήφιο πανελλαδικών εξετάσεων.

Παρά τις δυσκολίες, ο Νικόλαος κατάφερε να παραμείνει συνεπής και να συνεχίσει την προσπάθειά του, αποδεικνύοντας ότι η αποφασιστικότητα μπορεί να υπερβεί κάθε εμπόδιο.

Από τον Κάλαμο στη Βιοϊατρική Πληροφορική

Η επιτυχία του επισφραγίστηκε με την εισαγωγή του στο Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ένα σύγχρονο και απαιτητικό αντικείμενο σπουδών που ανοίγει σημαντικές επιστημονικές προοπτικές. Παράλληλα, η προσπάθειά του αναγνωρίστηκε πανελλαδικά, καθώς επελέγη ανάμεσα σε δεκάδες αριστούχους μαθητές από μικρά νησιά για το πρόγραμμα υποτροφιών «Θάλασσες Αριστείας – ExcellenSeas».

Η διάκριση συνοδεύεται από ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους 6.000 ευρώ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κάλυψη των σπουδαστικών του αναγκών και επιβραβεύοντας την επιμονή και το ήθος του.

Έμπνευση για ολόκληρη τη σχολική κοινότητα

Η σχολική κοινότητα στάθηκε με υπερηφάνεια στο πλευρό του, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία του αντικατοπτρίζει τη συνέπεια, το ήθος και την αφοσίωση που επέδειξε όλα αυτά τα χρόνια. Οι εκπαιδευτικοί του κάνουν λόγο για ένα παράδειγμα που ξεπερνά τα όρια μιας ατομικής διάκρισης και λειτουργεί ως έμπνευση για άλλους μαθητές.

Η ιστορία του Νικόλαου από τον Κάλαμο αποτελεί υπενθύμιση ότι η θέληση και η προσπάθεια μπορούν να νικήσουν κάθε εμπόδιο, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.