Έπεσαν μεγάλα κομμάτια σοβάδων στο ταβάνι της αίθουσας πληροφορικής δημοτικού σχολείου στο Γαλάτσι, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, καθώς το συμβάν σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο.

Η καθαρίστρια εντόπισε το πρόβλημα τη Δευτέρα το πρωί και ενημέρωσε τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ειδοποίησαν τα συνεργεία του Δήμου Γαλατσίου. Τα συνεργεία απέδειξαν ότι υπάρχει και δεύτερο σημείο στην αίθουσα που κινδυνεύει να καταρρεύσει.

Ο Σπυρίδων Χόρτης, μέλος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, τόνισε στο ΕΡΤnews ότι τα περιστατικά πτώσης σοβάδων και ταβανιών σε σχολεία είναι πολλά και έχουν επισημανθεί στον Δήμο, υπενθυμίζοντας πρόσφατο τραυματισμό παιδιού στο Πόρτο Ράφτη.

Συναγερμός σήμανε σε δημοτικό σχολείο στο Γαλάτσι, όταν μεγάλα κομμάτια σοβά αποκολλήθηκαν από την οροφή της αίθουσας πληροφορικής. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο, γεγονός που απέτρεψε τυχόν τραυματισμούς μαθητών ή εκπαιδευτικών.

Το πρωί της Δευτέρας, η καθαρίστρια που άνοιξε την αίθουσα εντόπισε την εκτεταμένη φθορά και ειδοποίησε αμέσως τους δασκάλους. Οι εκπαιδευτικοί ενημέρωσαν τα συνεργεία του Δήμου Γαλατσίου, τα οποία έφτασαν γρήγορα στο σημείο και διαπίστωσαν ακόμη ένα σημείο της οροφής που παρουσίαζε κίνδυνο πτώσης.

Ανησυχία γονέων και εκπαιδευτικών

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο Σπυρίδων Χόρτης, μέλος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, υπογράμμισε: «Η τύχη μας βοήθησε ακόμα μία φορά και δεν χτύπησε κάποιο παιδί, γιατί ήταν Σαββατοκύριακο. Το σχολείο έχει πολλά προβλήματα, τα οποία έχουμε επισημάνει προς τον Δήμο. Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό – έχουμε δει πτώσεις ταβανιών και σε άλλα σχολεία».

Ο κ. Χόρτης επισήμανε ότι το σχολικό κτίριο είναι παλαιό και απαιτεί συστηματική συντήρηση και προληπτικούς ελέγχους. Όπως είπε, οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν τεχνικές γνώσεις για να εκτιμήσουν την επικινδυνότητα, τονίζοντας πως «είναι ευθύνη του Δήμου και της πολιτείας να ελέγχουν την καταλληλότητα των κτιρίων».

Παρεμβάσεις από τον Δήμο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμος Γαλατσίου έχει ήδη ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης, ώστε η αίθουσα να τεθεί εκ νέου σε πλήρη λειτουργία. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της συντήρησης των σχολικών κτιρίων και την ανάγκη για συστηματικούς ελέγχους ασφάλειας, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια συμβάντα στο μέλλον.