Ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας στην Άνω Πόλη, Θεσσαλονίκης, καταγράφει δύο άτομα τη στιγμή που κλέβουν μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, ενώ μια γυναίκα που αντιλαμβάνεται το περιστατικό δεν διστάζει να τους αντιμετωπίσει, με τον διάλογο που ακολουθεί να γίνεται viral.

Στο υλικό που προέρχεται από την κάμερα, φαίνονται οι δύο δράστες να αφαιρούν τη μοτοσικλέτα από στενό δρόμο, εκμεταλλευόμενοι το σκοτάδι και τη σιωπή της νύχτας. Οι κινήσεις τους είναι μεθοδικές και ψύχραιμες, γεγονός που υποδηλώνει ότι γνώριζαν καλά τη διαδικασία.

Την ώρα της κλοπής, μια γυναίκα περνά τυχαία από το σημείο και αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει. Αντί να απομακρυνθεί, επιλέγει να παρέμβει, απευθύνοντας τον λόγο στους δράστες και διακόπτοντας προσωρινά την ενέργειά τους. Ο διάλογος που ακολούθησε καταγράφηκε και διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μπορώ να μάθω τι ακριβώς κάνετε;», ρωτά με απόλυτη ψυχραιμία η γυναίκα. Οι δύο ληστές απαντούν χαλαρά: «Εδώ, όλα καλά!».

– «Τη μηχανή πού την πάτε;»

– «Δικιά μας είναι, μας έμεινε. Όλα καλά, θεία!»

Η γυναίκα αντιδρά στην προσφώνηση, λέγοντας: «Ε, όχι και θεία ρε φίλε!». Παρά την ένταση της στιγμής, οι δράστες παραμένουν ατάραχοι και αποχωρούν λέγοντας: «Άιντε, φιλάκια!».