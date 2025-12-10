Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στη Χαλκίδα, όταν ένας ανυποψίαστος πολίτης βρέθηκε αντιμέτωπος με ένοπλους ληστές μέσα στο ίδιο του το αυτοκίνητο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00, σε ώρα που η κίνηση στην πόλη είχε μειωθεί, γεγονός που φέρεται να διευκόλυνε τη δράση των δραστών. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το eviathema.gr, ο οδηγός βρισκόταν σταθμευμένος στο όχημά του, όταν αντιλήφθηκε δύο φιγούρες να πλησιάζουν απειλητικά. Οι άγνωστοι είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες και κινήθηκαν γρήγορα προς την πλευρά του οδηγού.

Ο εφιάλτης κορυφώθηκε, όταν το θύμα είδε, ότι οι δράστες κρατούσαν μαχαίρι, δείχνοντας ξεκάθαρα τις προθέσεις τους να τον ληστέψουν και να τον απειλήσουν. Παρά τον φόβο και την ένταση της στιγμής, ο άνδρας επέδειξε αξιοσημείωτη ψυχραιμία. Κατάφερε να καλέσει αμέσως την Αστυνομία και να ενημερώσει το κέντρο της Άμεσης Δράσης για την ακριβή τοποθεσία και τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε.

Η ανταπόκριση των αρχών ήταν άμεση. Πληρώματα της Άμεσης Δράσης που περιπολούσαν στην περιοχή έσπευσαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, προλαβαίνοντας την κατάσταση πριν πάρει τραγική τροπή. Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς οι αστυνομικοί εντόπισαν τους υπόπτους και προχώρησαν στη σύλληψή τους, βάζοντας τέλος στην αγωνία του οδηγού και αποτρέποντας πιθανή ληστεία.