Άγρια ληστεία με θύμα έναν 71χρονο καρκινοπαθή, τον οποίο οι δύο δράστες πέταξαν από τις σκάλες της πολυκατοικίας του και λεία 500 ευρώ διαπράχθηκε στο Ίλιον.

Όλα έγιναν το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας 25 Αυγούστου. Ο 71χρονος είχε σηκώσει τα χρήματα της σύνταξής του από τράπεζα και επέστρεψε σπίτι. Πριν μπει είδε δυο άτομα να τον πλησιάζουν. «Ήρθανε με καλαμπούρια. Ε, λέω, κάποια παιδιά θα είναι φίλοι των παιδιών να πάμε σε πολυκατοικία». Οι δύο δράστες δεν σεβάστηκαν ούτε την ηλικία, ούτε τα κινητικά προβλήματα, ούτε το γεγονός πως ήταν ολομόναχος. Μπαίνουν στην είσοδο της πολυκατοικίας και αρχίζουν να τον χτυπούν. «Ο ένας με σφίγγει, ο πιο κοντός, δυνατά, εγώ δεν μπορώ να αντιδράσω. Και το βρήκε ο άλλος το πορτοφόλι και λέει “το βρήκα”. Και την ώρα που το παίρνουνε, μου δώσανε μία σπρωξιά στη σκάλα» είπε μιλώντας στην εκπομπή Live News και πρόσθεσε: «Ο γιατρός είπε, θαύμα που σώθηκα».

Ο ηλικιωμένος συνταξιούχος ήταν ανήμπορος να αντισταθεί. Δεν υπήρχε εκείνα τα δραματικά δευτερόλεπτα, κανείς να τον βοηθήσει. Άσχημα χτυπημένος, σύρθηκε μέχρι το ασανσέρ για να ειδοποιήσει τη γυναίκα του. «Μπήκα μέσα στο ασανσέρ, και βλέπω τη γυναίκα μου εδώ, είχε πάθει σοκ» λέει. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και πλέον προσπαθεί να αναρρώσει. Η σύζυγος και ο γιος του παραμένουν οργισμένοι. «Έναν άνθρωπο ΑμεΑ με 80% αναπηρία. Να τον ρίχνεις από τη σκάλα και να κάνεις αυτό, όχι απλά να τον κλέβεις, να πας να του κάνεις κακό, γιατί για μένα αυτό είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας», ανέφερε ο γιος του θύματος ληστείας.

Οι δύο δράστες που άρπαξαν τα 500 ευρώ της σύνταξης του θύματος, κατάφεραν να απομακρυνθούν και παρά τις έρευνες δεν εντοπίστηκαν. «Είναι καρκινοπαθής, εδώ και τρεισήμισι χρόνια, κάνει συνέχεια χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες», πρόσθεσε ο γιος του. Οι ληστές είναι πιθανό να παρακολουθούσαν τον άντρα, που έβαλαν στο στόχαστρο από την τράπεζα. Να τον είδαν την ώρα που έκανε την ανάληψη των χρημάτων του και να περίμεναν την κατάλληλη ευκαιρία για να επιτεθούν. «Δεν ξέρω που μπήκα στο μίνι μάρκετ, αν υπήρχε άλλο άτομο μέσα και αυτοί καθόντουσαν έξω με το αυτοκίνητο, και την ώρα που μπήκα στο ταμείο να πληρώσω, να είδα εδώ ότι είχα λεφτά», είπε ο ηλικιωμένος.

Η άγρια ληστεία έχει συνταράξει από τις αρχές της εβδομάδας τη γειτονιά, με το θύμα να προσπαθεί να συνέλθει και να αφήσει πίσω τα όσα έζησε στην είσοδο της πολυκατοικίας που μένει.