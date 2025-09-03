Στιγμές αγωνίας βίωσε μία 26χρονη το βράδυ της Τρίτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν δύο δράστες εισέβαλαν αιφνιδιαστικά στο διαμέρισμά της. Οι κακοποιοί την ακινητοποίησαν και της άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο, αναζητώντας παράλληλα και άλλα αντικείμενα αξίας μέσα στον χώρο.

Παρά τον φόβο της, η νεαρή γυναίκα κατάφερε να καλέσει σε βοήθεια. Την ίδια στιγμή, δύο αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που περιπολούσαν στην περιοχή, καθώς είχαν ενημερωθεί νωρίτερα για “ύποπτα άτομα” μέσω κλήσης στο “100”, έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τους δράστες εντός του διαμερίσματος.

Σύλληψη παρά τη σθεναρή αντίσταση και επίθεση με σύριγγες

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 42 και 39 ετών, όχι μόνο αρνήθηκαν να παραδοθούν αλλά επιχείρησαν να τραυματίσουν τους αστυνομικούς χρησιμοποιώντας σύριγγες που είχαν στην κατοχή τους. Κατά τη διαδικασία της ακινητοποίησης, ένας εκ των αστυνομικών τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Δικογραφία για απόπειρα ληστείας και παράνομες ενέργειες

Σε βάρος των δύο δραστών σχηματίστηκε δικογραφία που περιλαμβάνει κατηγορίες για απόπειρα ληστείας, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και εξύβριση. Η υπόθεση πλέον οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους.