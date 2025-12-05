Απίστευτες σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Πάργας, όταν τρεις ένοπλοι εισέβαλαν σε κοσμηματοπωλείο στην οδό Βασιλά σημαδεύοντας με πολεμικό τυφέκιο και πιστόλι τον 68χρονο πατέρα του ιδιοκτήτη. Το τι ακολούθησε δύσκολα συναντά κανείς σε ελληνική επαρχιακή πόλη.

Η εισβολή μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

Με τις κουκούλες των μπουφάν τους σηκωμένες τα πρόσωπά τους ακάλυπτα και τα όπλα στα χέρια, οι δράστες διέλυσαν προθήκες και άρπαξαν χρυσαφικά άγνωστης αξίας. Στο κατάστημα βρισκόταν ο 68χρονος πατέρας του 37χρονου ιδιοκτήτη, ο οποίος το μόνο που πρόλαβε να κάνει ήταν να τρέξει στην πίσω αυλή καλώντας απεγνωσμένα για βοήθεια.

Οπλισμένος ο ιδιοκτήτης – Πυροβολισμοί στο δρόμο

Ακούγοντας τις φωνές, ο 37χρονος γιος του κατέβηκε από τον επάνω όροφο με το νόμιμο πιστόλι του. Το παρέδωσε στον πατέρα του και τότε ξεκίνησε το χάος.

Ο τελευταίος πυροβόλησε εναντίον του κλεμμένου αυτοκινήτου των ληστών (είχε κλαπεί στις 28/11/2025 από τους Αγίους Αναργύρους Αττικής) το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες και ακινητοποιήθηκε αμέσως από τις σφαίρες.

Πανικός στους δρόμους – Πυροβολισμοί σε διερχόμενα αυτοκίνητα

Οι ληστές, βλέποντας το όχημά τους αχρηστευμένο, βγήκαν πεζοί και προσπάθησαν να σταματήσουν δύο διερχόμενα αυτοκίνητα. Πυροβόλησαν στους ανεμοθώρακες και στα πλαϊνά, ωστόσο οι οδηγοί πάτησαν γκάζι και γλίτωσαν στο παρά πέντε χωρίς κανέναν τραυματισμό.

Αρπαγή αυτοκινήτου με την κάννη στο κεφάλι

Μη βρίσκοντας τρόπο διαφυγής, οι δράστες σημάδεψαν τρίτο οδηγό. Με πυροβολισμούς στον αέρα και την απειλή όπλου τον ανάγκασαν να τους παραδώσει το αυτοκίνητό του. Μέσα σε δευτερόλεπτα εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Δύο συλλήψεις – Σημαντικά ευρήματα

Ο ιδιοκτήτης και ο πατέρας του συνελήφθησαν για παραβάσεις του Νόμου περί Όπλων, ωστόσο θα αφεθούν ελεύθεροι μετά την απολογία τους.

Στο σημείο κατασχέθηκαν το πιστόλι, 16 κάλυκες, ένας κάλυκας πολεμικού τυφεκίου και βιντεοληπτικό υλικό, ενώ συλλέχθηκε και κηλίδα αίματος από το όχημα των δραστών.

Το κλεμμένο αυτοκίνητο βρέθηκε λίγες ώρες αργότερα στην Παλαιά Σαγιάδα Φιλιατών από αστυνομικούς της Θεσπρωτίας.

Οι τρεις ένοπλοι αναζητούνται, ενώ η προανάκριση του Τ.Δ.Ε.Ε. Πρέβεζας συνεχίζεται.