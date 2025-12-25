Την στιγμή που ληστές στο Τέξας των ΗΠΑ «ξήλωσαν» κυριολεκτικά ΑΤΜ το οποίο βρισκόταν εντός καταστήματος, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Στο βίντεο αποτυπώνεται ένας εκ των δραστών να δένει με σκοινί το μηχάνημα και δευτερόλεπτα μετά ο συνεργός του, που τον περίμενε σε ΙΧ, να πατά γκάζι παρασέρνοντας τα πάντα εντός του μαγαζιού.

Κατάφεραν τελικά να φύγουν με το ΑΤΜ, καταστρέφοντας ολοσχερώς το μαγαζί, αφού παρέσυραν ράφια, σταντ μέχρι και τοίχους.

Στη μέση της διαδρομής τους, ωστόσο, το σκοινί τούς «πρόδωσε», αφού κόπηκε αφήνοντας το ΑΤΜ στη μέση του δρόμου.

Διέφυγαν, ενώ όπως διαπιστώθηκε, και το όχημα που χρησιμοποίησαν ήταν κλεμμένο.