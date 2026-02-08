Την άμεση ενεργοποίηση ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ζητούν οι πρυτανικές αρχές μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, ενώ το υπουργείο Παιδείας ζητά εξηγήσεις μέσα σε 48 ώρες. Κατά τον έλεγχο των χώρων της Πολυτεχνικής Σχολής εντοπίστηκε οπλοστάσιο.

«Ποιοι σπιλώνουν το δημόσιο πανεπιστήμιο;»

«Μια θλιβερή, ασήμαντη μειοψηφία δήθεν υπερασπιστών της ελευθερίας μετέτρεψε χθες το προαύλιο της Πολυτεχνικής και τις οδούς Γ’ Σεπτεμβρίου και Εγνατία σε θέατρο εγκληματικών συμπεριφορών σε βάρος της αστυνομίας, των πολιτών και της ίδιας της ακαδημαϊκής κοινότητας», αναφέρουν οι Πρυτανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (ΑΠΘ) επισημαίνοντας ότι «τα ερωτήματα για την προσπάθεια σπίλωσης του Πανεπιστημίου, την επαίσχυντη επίθεση στις αρχές ασφαλείας, τον τραυματισμό αστυνομικού και την καταστροφή της περιουσίας των πολιτών, θα απαντηθούν».

Από την έρευνα των Πρυτανικών Αρχών, που συνεχίζεται σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, αναζητούνται οι πιθανές ευθύνες, τονίζεται στην ανακοίνωση όπου τίθενται και τα εξής ερωτήματα:

Έπρεπε να αποκλειστούν οι χώροι της Πολυτεχνικής ενόσω διεξάγονταν εξετάσεις μέχρι το βράδυ της Παρασκευής;

Πόσοι και ποιοι από τους δήθεν επαναστάτες είναι πράγματι φοιτητές και γιατί δεν ελέγχθηκαν οι παρείσακτοι;

Ποιος ή ποιοι διέδωσαν το άθλιο ψέμα ότι οι Πρυτανικές Αρχές, ο Κοσμήτορας ή οποιοσδήποτε άλλος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχαν δώσει άδεια για την εκδήλωση;

Σημαντικά ευρήματα εντόπισε η αστυνομία κατά την έρευνα έξω από τη σχολή: 25 κοντάρια, 7 μολότοφ, 10 αντιασφυξιογόνες μάσκες και μικρή ποσότητα κάνναβης, πιθανότατα μεταφερμένα από φοιτητές. Οι αρχές διερευνούν πώς τα αντικείμενα μπήκαν στους χώρους του ΑΠΘ και ποιοι φοιτητές συμμετείχαν στα επεισόδια.

Συνολικά, προσήχθησαν 313 άτομα, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία σε βάρος τους.

Διαβάστε επίσης: