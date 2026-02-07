«Ο Ολυμπιακός δεν είναι απλά καλός είναι…τρομακτικός. Επειδή αγαπάω πάρα πολύ αυτή την ομάδα και την έχω ζήσει, μου δείχνει ξεκάθαρα ότι βρίσκεται σε αποστολή».

Ο Ντάνιελ Χάκετ, ο πρώην άσος του Ολυμπιακού και νυν της Βίρτους (που ακόμα και στα 39 του δείχνει πόσο καλός μπορεί να είναι ένας παίκτης που δεν σταματάει να δουλεύει ατελείωτα στο γήπεδο) που γνώρισε την αποθέωση στο ΣΕΦ – και μάλιστα πήγε μαζί με τους προέδρους και παίκτες του Ολυμπιακού να αφήσει και αυτός λουλούδια για τα θύματα της θύρας 7 – έδωσε το στίγμα του για τον εφετινό Ολυμπιακό.

Που μετά και από τις χειμερινές τελευταίες προσθήκες (Τζόουνς και Τζόσεφ παρουσιάζονται όλο και καλύτεροι) δείχνει και είναι σε εξαιρετική κατάσταση, με ικανότητα να μετατρέπει ακόμα και παιχνίδια Ευρωλίγκας σε αγώνες… GBL.

Ναι 61 πόντους σε ημίχρονο, 37-11 (2ο) δεκάλεπτο και 89 πόντους από το 30ο λεπτό κακά τα ψέματα, περιμένει κανείς να τα δει σε αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος με αντιπάλους μικρομεσαίες ομάδες και όχι με αντίπαλο (και μάλιστα σκληροτράχηλο) Ευρωλίγκας.

Δηλαδή, αναρωτιέται κάποιος, εάν παίζει ο Ολυμπιακός έτσι αρχές Φεβρουαρίου και έχοντας και απουσίες (Παπανικολάου, Μόρις και Νιλικίνα είναι στα πίτς, χωρίς να υπολογίζονται οι Φάλ και Εβανς που είναι στους μακροχρόνια απόντες με πολύ σοβαρούς τραυματισμούς) πως θα παίζει τον Απρίλιο ή τον Μαϊο ιδιαίτερα εάν είναι πλήρης.

Ο κόουτς Μπαρτζώκας και οι παίκτες του είναι οι πρώτοι που θα προσγειώσουν και τον πιο αισιόδοξο φίλο τους, καθώς έχουν ως οδηγό το 2023, όταν οι Ερυθρόλευκοι είχαν παρουσιάσει μια εκ των κορυφαίων βερσιόν της ιστορίας τους, προσφέροντας εξαιρετικό θέαμα στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Έφτασαν δύο σουτ από την απόλυτη ολοκλήρωση. Όμως του Σέρχιο Γιούλ βρήκε στόχο (ο ίδιος το έχει χαρακτηρίσει ως το κορυφαίο σουτ της καριέρας του) στα 3.1’’ πριν το τέλος, του Κώστα Σλούκα από τα 2 μέτρα όχι και έτσι γράφτηκε η ιστορία με τη Ρεάλ Μαδρίτης να αναδεικνύεται πρωταθλήτρια Ευρώπης τότε.

Συνεπώς, δεν θα ακούσει κανείς τόσο τον κόουτς Μπαρτζώκα όσο και τους παίκτες του να μιλούν για τίτλο, για παρέλαση, για ομαδάρα, και όλα τα συναφή.

«Μπορούμε να βλέπουμε μόνο το επόμενο παιχνίδι, αυτό με τον Ερυθρό Αστέρα» είπε ο κόουτς Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου με τον Χρήστο Μπαφέ δίπλα να τον διορθώνει: «Κόουτς έχουμε τον Προμηθέα την Κυριακή» με τον κόουτς του Ολυμπιακού να διευκρινίζει πως απάντησε σε ερώτηση για την Ευρωλίγκα.

Όμως είναι δείγμα του πως σκέφτονται και του πως λειτουργούν στην οικογένεια του Ολυμπιακού χωρίς υπέρμετρο ενθουσιασμό μετά από τέτοιες εκκωφαντικές εμφανίσεις όπως αυτές απέναντι στη Βίρτους, ούτε φυσικά πέφτουν στα…τάρταρα μετά από «χαστούκια» όπως αυτό στο Ντουμπάι.

Ο εφετινός Ολυμπιακός στα περισσότερα παιχνίδια του θυμίζει πυγμάχο, που σφυροκοπά συνεχόμενα τον αντίπαλό του μέχρι να τον εξαντλήσει και τότε του καταφέρνει το χτύπημα που τον βγάζει νοκ άουτ. Νέοι και παλαιοί παίκτες είναι στο ίδιο πλάνο ενός εκ των κορυφαίων προπονητών της Ευρώπης που δεν έχει μόνο την καθολική αποδοχή του κόσμου της ομάδας αλλά και των ίδιων των παικτών του, όπως έδειξε ξεκάθαρα ο Εβάν Φουρνιέ που εμφανίστηκε στο ΣΕΦ με μπλουζάκι που είχε τον κόουτς Μπαρτζώκα σε πρώτο πλάνο.