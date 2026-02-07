Η Κίνα έκανε ένα ακόμη βήμα στην εξέλιξη της ανθρωπομορφικής ρομποτικής, παρουσιάζοντας το Moya — ένα ρομπότ που δεν θυμίζει ούτε βιομηχανικό μηχάνημα ούτε καρτουνίστικη φιγούρα. Το Moya βρίσκεται στο μεταίχμιο όπου η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να μοιάζει ανησυχητικά «ανθρώπινη». Η εταιρεία DroidUp, που βρίσκεται πίσω από την ανάπτυξή του, το χαρακτηρίζει ως τον πρώτο πλήρως βιομιμητικό «ενσωματωμένο» ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη, ικανό να αντιλαμβάνεται, να σκέφτεται και να δρα στον φυσικό χώρο, πέρα από τα ψηφιακά περιβάλλοντα.

Με ύψος 1,65 μέτρα και βάρος περίπου 32 κιλά, το Moya περπατά με τρόπο που θεωρείται κατά 92% ανθρώπινος. Διατηρεί οπτική επαφή και μπορεί να μιμηθεί μικροεκφράσεις προσώπου, προσδίδοντας ρεαλισμό στις κινήσεις του. Η εταιρεία έχει δώσει έμφαση ακόμη και στη θερμοκρασία σώματος, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 32 και 36°C, ενισχύοντας την αίσθηση ζωντανής παρουσίας κατά την αλληλεπίδραση με ανθρώπους.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Moya να χαμογελά, να κουνά το κεφάλι και να κοιτάζει τον συνομιλητή του. Οι εικόνες προκάλεσαν ανάμεικτες αντιδράσεις, από θαυμασμό έως και την κλασική αμηχανία που προκαλεί το λεγόμενο «uncanny valley».

Ανθρώπινη μορφή, πρακτική αποστολή

Η κατασκευή του Moya βασίζεται σε έναν μηχανικό σκελετό που η DroidUp ονομάζει «Walker 3». Το σύστημα αυτό επιτρέπει την προσαρμογή της εξωτερικής εμφάνισης χωρίς να αλλάζει η εσωτερική δομή. Το ρομπότ δεν προορίζεται αποκλειστικά για βιομηχανική χρήση, καθώς η εταιρεία στοχεύει σε εφαρμογές στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και σε περιβάλλοντα όπου η μακροχρόνια ανθρώπινη αλληλεπίδραση είναι καθοριστική.

Σύμφωνα με τη DroidUp, το Moya δίνει προτεραιότητα στην προσιτότητα και στην αίσθηση «παρουσίας», αντί για βαριές εργασίες ή επιδείξεις δύναμης. Η εμπορική του διάθεση αναμένεται στα τέλη του 2026, με αρχική τιμή περίπου 1,2 εκατομμύρια γιουάν, αν και οι τελικές λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Το Moya δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνολογικό επίτευγμα, αλλά ένα παράθυρο στο μέλλον της ανθρωπομορφικής ρομποτικής — εκεί όπου τα όρια ανάμεσα στον άνθρωπο και τη μηχανή γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα.