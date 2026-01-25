Το 1996 μία παρέα κορυφαίων «τεχνολόγων», προνομιακών συνομιλητών του Μπιλ Γκέιτς, είχε κληθεί να προβλέψει το μέλλον των κινητών τηλεφώνων, που εκείνη την εποχή λειτουργούσαν με πλήκτρα και που μετά βίας έβγαζαν φωτογραφίες.

Ενας εξ αυτών, με καθοριστικό ρόλο στην εφεύρεση του Παγκόσμιου Ιστού προέβλεψε ότι σε 20 χρόνια από τότε τα κινητά θα τραβούν φωτογραφίες πάνω από 10 μεγαμπάιτ και η εξέλιξη της τεχνολογίας θα μας επιτρέπει να συμπιέσουμε τα λειτουργικά τους συστήματα τόσο πολύ ώστε οι συσκευές να έχουν μέγεθος αναπτήρα.

Τα πράγματα όμως πήραν απρόβλεπτη τροπή.

Προσπάθησε ο Αρθουρ Κλαρκ

Πολλά χρόνια νωρίτερα ο Αρθουρ Κλαρκ είχε προσπαθήσει να οραματιστεί τον κόσμο του σήμερα αλλά πουθενά στις σκέψεις του δεν διαφάνηκε ίχνος κινητής τηλεφωνίας και Διαδικτύου και κάθε καινότροπη εφαρμογή της Επιστήμης που συνέχει την καθημερινότητα δισεκατομμυρίων ανθρώπων…

Στο κατώφλι του νέου κόσμου

Στο τέλος της δεκαετίας του 1990, διεθνούς φήμης Ελληνας καθηγητής με ειδίκευση στην επιστήμη των Η/Υ – δάσκαλος του Γκέιτς για κάποιους μήνες στο Χάρβαρντ, είχε πει βλέποντας τη δυνατότητα πολλών χρηστών να συνδέονται από κάθε γωνιά του πλανήτη μέσω των υπολογιστών τους για να παίζουν διαδραστικά παιχνίδια, ότι πρόκειται για έναν νέο κόσμο που σύντομα θα αλλάξει , έναν δικτυακό κόσμο, που επί του παρόντος αγνοούμε.

Πριν το 2040

Ώσπου πριν λίγα 24ωρα, ο Ελον Μασκ, με περιουσία μεγαλύτερη ίσως από κάθε άλλου ανθρώπου, περιουσία που έχτισε απο την εμμονή του να δημιουργεί το μέλλον ή να βραχύνει τον χρόνο έλευσής του, εμφανίζεται στο Νταβός και ξετυλίγει ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας για τον κόσμο που έρχεται.

Ο Μασκ θεωρεί ότι σε λίγα χρόνια τα ρομπότ θα κυριαρχήσουν.

Όπως είχε πει και ο Ισαάκ Ασίμωφ – θα κάνουν πολλές δουλειές για τον άνθρωπο και θα πρέπει να υπακούν σε κανόνες. Όμως ο Μασκ προχώρησε περισσότερο και προέβλεψε ότι τα ρομπότ, θα είναι ασφαλή, θα κάνουν κάθε εργασία που εκτελεί σήμερα ο άνθρωπος, θα κατασκευάζονται ρομπότ για κάθε χρήση ώσπου πλέον δεν θα είναι σαφές τι θα κάνει ο άνθρωπος, όταν θα έχει προετοιμάσει τη διάδοχη κατάστασή του, και όταν η νοημοσύνη του δεν θα είναι η κυρίαρχη στη Γη.

Συμβαίνει τώρα

Για τον μεγιαστάνα της Tesla και της Space X η Τεχνητή Νοημοσύνη, επωάζεται, αναδιατάσσεται και εξαπλώνεται, εισελαύνει στο σπίτι μας.

Όμως πριν πάμε στην ΑΙ, ας σταθούμε στην άποψη του Μασκ για τον άνθρωπο και το Σύμπαν. «Αν υπάρχουν εξωγήινοι εκεί έξω, εγώ είμαι ένας από αυτούς». Και πιο σοβαρά.

Σε κάθε έκφανση της δουλειάς του που σχετίζεται με το Διάστημα, ίχνη εξωγήινης ζωής ή νοημοσύνης, δεν εντόπισε.

Αλλά διαπίστωσε ότι η ανθρώπινη νόηση, είναι τόσο εξαιρετικά σπάνια στο Σύμπαν, σαν μία φλόγα στο σκοτάδι, που θα πρέπει να διατηρηθεί.

Οικονομική έκρηξη

Ο Μασκ υποστήριξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική θα προκαλέσουν μια άνευ προηγουμένου οικονομική έκρηξη. «Θα κατασκευάσουμε τόσα πολλά ρομπότ και ΑΙ που θα καλύψουν όλες τις ανθρώπινες ανάγκες», είπε, προβλέποντας ότι «θα υπάρξουν περισσότερα ρομπότ από ανθρώπους».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ανθρωποειδή ρομπότ Optimus της Tesla θα μπορούν να εκτελούν απλές εργασίες στα εργοστάσια μέχρι το τέλος του έτους και πιο σύνθετες μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες. «Ποιος δεν θα ήθελε ένα ρομπότ να προσέχει τα παιδιά ή τα κατοικίδιά του, εφόσον είναι ασφαλές;», αναρωτήθηκε.

Η γήρανση ως «επίλυση» της επιστήμης

Ο Μασκ προέβλεψε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει πιο έξυπνη από κάθε άνθρωπο έως το τέλος του 2026 και θα ξεπεράσει τη συλλογική νοημοσύνη της ανθρωπότητας μέσα σε πέντε χρόνια.

Αναφέρθηκε επίσης στις υπηρεσίες ρομποταξί της Tesla, οι οποίες λειτουργούν ήδη σε αρκετές πόλεις των ΗΠΑ, εκφράζοντας την πρόθεση για πανεθνική ανάπτυξη έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, δήλωσε ότι η εταιρεία αναμένει την ευρωπαϊκή έγκριση των οχημάτων τον επόμενο μήνα, χωρίς να διευκρινίσει ποιες χώρες αφορά.

Για το ζήτημα της ανθρώπινης μακροβιότητας, ο Μασκ χαρακτήρισε τη γήρανση «ένα πολύ επιλύσιμο πρόβλημα» και προέβλεψε ότι, μόλις εντοπιστεί η αιτία, θα είναι «απίστευτα προφανής» στους επιστήμονες.

Μια υπολογισμένη εμφάνιση με στρατηγικό αντίκτυπο

Η απόφαση του Μασκ να παραστεί στο Νταβός φαίνεται να ήταν προσεκτικά υπολογισμένη. Το φόρουμ του προσέφερε ένα διεθνές βήμα για να παρουσιάσει το τεχνολογικό του όραμα και να συνομιλήσει άμεσα με πολιτικούς και οικονομικούς ηγέτες.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, έστειλε σαφή μηνύματα για τη ρομποτική, την τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση των μεταφορών, ενώ ανέδειξε τις φιλοδοξίες της Tesla για την άμεση ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ και επέκταση των υπηρεσιών ρομποταξί.

Παραμένει αβέβαιο αν αυτή η εμφάνιση σηματοδοτεί μια μόνιμη αλλαγή στη στάση του απέναντι στο Νταβός. Οι προηγούμενες επικρίσεις εναντίον του δείχνουν ότι διατηρεί επιφυλάξεις, ωστόσο η παρουσία του καταδεικνύει αναγνώριση της επιρροής του φόρουμ στις παγκόσμιες οικονομικές συζητήσεις.

Προς το παρόν, το συμπέρασμα είναι σαφές: ο Έλον Μασκ εισήλθε σε έναν χώρο που άλλοτε απέρριπτε και τον αξιοποίησε για να προωθήσει ένα μέλλον βασισμένο στις μηχανές, την αυτοματοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη. Το κατά πόσο αυτό το όραμα θα υλοποιηθεί θα φανεί τα επόμενα χρόνια, όχι μέσα από λόγια, αλλά μέσω εφαρμογών, ρυθμίσεων και κοινωνικής αποδοχής.