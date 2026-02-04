Το humanoid robot G1 της κινεζικής Unitree ολοκλήρωσε πρώτη φορά διάσχιση χιονισμένου πεδίου στο Altay Xinjiang με 130.000 βήματα σε θερμοκρασία -47,4°C, επίδοση πρωτοποριακή σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Το ανθρωποειδές ρομπότ G1 της κινεζικής εταιρείας Unitree σημείωσε ένα νέο ιδιότυπο ρεκόρ, διασχίζοντας ένα χιονισμένο πεδίο στο Altay της Xinjiang και κάνοντας 130.000 βήματα σε θερμοκρασία -47,4°C. Πρόκειται για το πρώτο επίτευγμα αυτού του είδους σε τόσο ακραίες καιρικές συνθήκες, γεγονός που ενδέχεται στο μέλλον να δώσει τη δυνατότητα για επιχειρήσεις διάσωσης σε τέτοιες συνθήκες.

Το ρομπότ κινήθηκε σε διάδρομο μήκους 186 επί 100 μέτρων, σχηματίζοντας το έμβλημα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Η πλοήγησή του έγινε πλήρως αυτόνομα μέσω του συστήματος Beidou, με ακρίβεια εκατοστού.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε σε βαθύ χιόνι και έντονο ψύχος, χωρίς να προκύψουν σημαντικές βλάβες. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την αξιοπιστία της μπαταρίας και των κινητήρων του G1.

Το G1 ενσωματώνει την τεχνολογία UnifoLM AI, αισθητήρες 3D LiDAR και 43 αρθρώσεις. Έχει ύψος 1,3 μέτρα, βάρος 35 κιλά και διατίθεται στην κινεζική αγορά από 14.200 δολάρια.

Η Unitree, με περισσότερες από 5.500 πωλήσεις το 2025, επενδύει σε ρομπότ σχεδιασμένα για λειτουργία σε ακραία περιβάλλοντα. Η επίδοση του G1 ανοίγει νέους δρόμους για εφαρμογές σε αποστολές διάσωσης και εξερεύνησης.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, το ρομπότ φαίνεται να περπατά αυτόνομα στο χιόνι, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να λειτουργεί σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Κλειδιά αντοχής στο ψύχος

Η επιτυχία του G1 οφείλεται σε σειρά τεχνικών χαρακτηριστικών που του επιτρέπουν να αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Μπαταρία υψηλής πυκνότητας : Λιθίου-ιόντων με προηγμένη θερμική διαχείριση, που διατηρεί απόδοση άνω του 80% στους -40°C, αποτρέποντας το πάγωμα του ηλεκτρολύτη.

: Λιθίου-ιόντων με προηγμένη θερμική διαχείριση, που διατηρεί απόδοση άνω του 80% στους -40°C, αποτρέποντας το πάγωμα του ηλεκτρολύτη. Κινητήρες χωρίς βούρτσες : Διαθέτει 43 αρθρώσεις με ελάχιστη τριβή, θερμαινόμενους αισθητήρες και λιπαντικά ειδικά για χαμηλές θερμοκρασίες, εξασφαλίζοντας ομαλή κίνηση στον πάγο.

: Διαθέτει 43 αρθρώσεις με ελάχιστη τριβή, θερμαινόμενους αισθητήρες και λιπαντικά ειδικά για χαμηλές θερμοκρασίες, εξασφαλίζοντας ομαλή κίνηση στον πάγο. Θερμική μόνωση: Σφραγισμένο αμάξωμα με πιστοποίηση IP67, εσωτερική θέρμανση ηλεκτρονικών και υλικά που αντέχουν στη συμπύκνωση υγρασίας.

Αισθητήρες και τεχνητή νοημοσύνη

UnifoLM 2.0 AI : Το σύστημα προσαρμόζει το βήμα του ρομπότ σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με την ολίσθηση του χιονιού, χρησιμοποιώντας αισθητήρες 3D LiDAR και IMU ανθεκτικούς σε παγετό.

: Το σύστημα προσαρμόζει το βήμα του ρομπότ σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με την ολίσθηση του χιονιού, χρησιμοποιώντας αισθητήρες 3D LiDAR και IMU ανθεκτικούς σε παγετό. Αυτόνομη πλοήγηση: Το Beidou GPS παρέχει ακρίβεια επιπέδου εκατοστού, επιτρέποντας στο ρομπότ να κινείται χωρίς εξωτερική υποστήριξη ή πρόσθετη θερμότητα.

Χάρη σε αυτά τα χαρακτηριστικά, το G1 ολοκλήρωσε 130.000 βήματα χωρίς καμία βλάβη, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να γίενι χρήσιμο για αποστολές σε περιοχές όπως η Αρκτική ή σε επιχειρήσεις διάσωσης υπό ακραίες συνθήκες.