Στο τελικό στάδιο βρίσκεται πλέον η υπόθεση του Κριστιάν Κουαμέ για τον Άρη, καθώς οι δύο πλευρές έχουν αφήσει πίσω τις απλές συζητήσεις και κινούνται προς την ολοκλήρωση του deal.

Οι «κιτρινόμαυροι» ήρθαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία τόσο με τον ποδοσφαιριστή όσο και με τη Φιορεντίνα αργά το βράδυ της Πέμπτης, λίγες ώρες πριν από τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου.

Ο Ιβοριανός επιθετικός αναμένεται σήμερα τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συζητήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες και να περάσει από τις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις.

Σε περίπτωση που δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί άμεσα και ο Κουαμέ θα ανακοινωθεί επίσημα, αποτελώντας μία ακόμη προσθήκη στο ρόστερ του Άρη για τη χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα την 5η μεταγραφή της ομάδας.