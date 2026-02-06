Στιγμές αγωνίας έζησε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο Κορωπί που εγκλωβίστηκε από τις καταρρακτώδεις βροχές και δεν μπορούσε να επιστρέψει στον οίκο ευγηρίας όπου διέμενε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου, ωστόσο μόλις χθες δόθηκε στη δημοσιότητα βίντεο που καταγράφει τη δραματική επιχείρηση διάσωσης των δύο ηλικιωμένων, οι οποίοι κινδύνευσαν να παρασυρθούν από τα ορμητικά νερά.

Με αυτοσχέδιο «σκοινί» από σεντόνια και με τη συνδρομή αστυνομικών της Άμεσης Δράσης, διασώθηκε ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο είχε εγκλωβιστεί λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας της 21ης Ιανουαρίου.

Υπό τις οδηγίες αστυνομικού, ο άντρας και η γυναίκα έδεσαν μεταξύ τους δύο σεντόνια και σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα, ενώ ο ίδιος πέρασε από τον δρόμο που είχε μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο για φτάσει το ζευγάρι.

Πρώτα μεταφέρθηκε με ασφάλεια η γυναίκα και στη συνέχεια ο σύζυγός της, ο οποίος περιέγραψε πως έπεσε κατά την προσπάθειά του να διασχίσει το δρόμο, όμως ο αστυνομικός τον κράτησε, λέγοντας του «δεν σε αφήνω». Το ζευγάρι μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους ενοίκους του οίκου ευγηρίας.