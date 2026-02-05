Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day», όπου μίλησε ανοιχτά για διάφορα θέματα, ανάμεσα στα οποία και το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια. Η ηθοποιός αποκάλυψε πως την περασμένη χρονιά διαγνώστηκε με αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα, μια φλεγμονώδη πάθηση που επηρεάζει τις αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης.

«Με επηρέαζε»

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους στάθηκε στα συμπτώματα που την ταλαιπωρούσαν εδώ και χρόνια και τα οποία θεωρούσε ότι σχετίζονται με τη σκολίωση και ένα χειρουργείο που είχε κάνει στο παρελθόν.

«Εγώ πριν από έναν χρόνο διαγνώστηκα με ένα αυτοάνοσο που λέγεται αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα. Για κάποια χρόνια, είχα πάρα πολύ έντονους πόνους. Σε όλο το σώμα. Δηλαδή αρθρώσεις, σπονδυλική στήλη – [βασικά] σε όλο το σώμα, από τον αυχένα μέχρι και τα πόδια. Οι πόνοι [όλο και] χειροτέρευαν μέχρι που άρχισα να μην μπορώ να κάνω πράγματα. Με επηρέαζε στην καθημερινότητα μου. Μείωσε πάρα πολύ την κινητικότητά μου. Δεν μπορούσα να γυρίσω, δεν μπορούσα να σκύψω, δεν μπορούσα να βάλω παπούτσια».

»Δηλαδή περπατούσα στον δρόμο και φοβόμουν μη λυθούν τα κορδόνια μου, γιατί δεν έβρισκα τρόπο να τα δέσω. Για πολύ καιρό νόμιζα ότι έχει να κάνει με τη σκολίωση και την επέμβαση που έχω κάνει παλιότερα. Δεν ήταν όμως αυτό και αυτό καθυστέρησε και τη διάγνωση. Ευτυχώς βρέθηκε [αφού] έκανα ειδικές εξετάσεις», αποκάλυψε η ηθοποιός.

Παράλληλα, δήλωσε ότι για την αντιμετώπιση της ασθένειάς της λαμβάνει χρόνια αγωγή.

Σε ό,τι αφορά τα αίτια πίσω από την εμφάνιση του αυτοάνοοσυ, η ηθοποιός ανέφερε: «Ο γιατρός ο συγκεκριμένος που τον εμπιστεύομαι πάρα πολύ, μου είπε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα την πηγή, πώς ακριβώς ξεκινάνε τα αυτοάνοσα και δεν είναι πολύ απλοϊκή η απάντηση[…]Αυτό που έχω, το έχω πολλά χρόνια, γιατί κάποιοι [πιστεύουν ότι φταίνε τα] εμβόλια και όλα αυτά, αλλά τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, δεν ισχύει».