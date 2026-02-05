Έλεγχο που πραγματοποιήσαν αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε./Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. σε όχημα, οδήγησε στη σύλληψη 28χρονου αλλοδαπού για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Γλυφάδας, το βράδυ της 2/2.

Βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες στον αεραγωγό του οχήματος 10 συσκευασίες περιέχουσες κοκαΐνη και 52 συσκευασίες περιέχουσες ακατέργαστη κάνναβη.

Εις βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους, κάλεσαν σε έλεγχο τον 28χρονο επιβαίνων σε όχημα. Κατόπιν ενδελεχούς έρευνας βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα στον αεραγωγό του οχήματος και κατασχέθηκαν:

· 10 συσκευασίες περιέχουσες 8,7 γραμμ. κοκαΐνη,

· 52 συσκευασίες περιέχουσες 100 γραμμ. ακατέργαστη κάνναβη,

· 2 κινητά τηλέφωνα και

· το χρηματικό ποσό των 120 ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο 28χρονος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.