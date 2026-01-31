Σήμερα το πρωί, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησε επιχείρηση στις φυλακές Κορυδαλλού.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, αστυνομικοί από διάφορες Υποδιευθύνσεις και την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.) έκαναν έρευνες σε 10 κελιά, 3 θαλάμους της Κεντρικής Αποθήκης και 31 έγκλειστους.

Σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος δύο κρατουμένων που βρέθηκαν να κατέχουν συσκευές κινητών τηλεφώνων, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ.

Επιχείρηση της Αστυνομίας στις φυλακές Κορυδαλλού πραγματοποιήθηκε το πρωί, στο πλαίσιο δράσεων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την πάταξη παρανόμων δραστηριοτήτων εντός σωφρονιστικών ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή στελεχών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε., καθώς και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ) και αστυνομικού σκύλου, πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες.

Οι έρευνες έγιναν σε δέκα κελιά, τρεις θαλάμους της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού των Σωφρονιστικών Καταστημάτων Κορυδαλλού, καθώς και σε συνολικά 31 κρατούμενους.

Όπως έγινε γνωστό, σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος δύο εγκλείστων, οι οποίοι εντοπίστηκαν να κατέχουν κινητά τηλέφωνα, κατά παράβαση των κανονισμών λειτουργίας του καταστήματος κράτησης.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• Δύο νάιλον συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), συνολικού μικτού βάρους 2,75 γραμμαρίων.

• Τέσσερις συσκευές κινητής τηλεφωνίας, μία κάρτα SIM, ένας λευκός φορτιστής και ένα καλώδιο φόρτισης.

Οι σχετικές δικογραφίες θα υποβληθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για περαιτέρω διερεύνηση.