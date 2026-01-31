Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ακατέργαστη κάνναβη εντός της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου, μετά από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες ηλικίας 22, 27, 36 και 49 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η οργάνωση λειτουργούσε από τον Σεπτέμβριο του 2025 με διακριτούς ρόλους και καθόριζε σημεία πώλησης πλησίον των φοιτητικών εστιών και εντός πάρκου στην Πανεπιστημιούπολη, ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός της από τις Αρχές.

Κατά την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν τεχνικά μέσα όπως drone και μικροκάμερες για την παρακολούθηση της δράσης της οργάνωσης.

Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών εντός της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛΑΣ το πρωί της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου. Συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες, ηλικίας 22, 27, 36 και 49 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η εξάρθρωση προέκυψε μετά από πολύμηνη έρευνα, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν τεχνικά μέσα όπως drone και μικροκάμερες. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι οι συλληφθέντες, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025, είχαν συγκροτήσει οργανωμένο κύκλωμα με διακριτούς ρόλους και συνεχή δράση, με στόχο τη διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης εντός της Πανεπιστημιούπολης.

Η οργάνωση είχε καθορίσει συγκεκριμένο σημείο «πώλησης» κοντά στις φοιτητικές εστίες, μέσα σε πάρκο με δέντρα, ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός της από τις αρχές. Εκεί πραγματοποιούνταν οι συναλλαγές σε καθημερινή βάση.

Η δομή και οι ρόλοι της οργάνωσης

Αρχηγός φέρεται να ήταν ο 27χρονος, ο οποίος επισκεπτόταν τακτικά το σημείο διακίνησης, επιτηρώντας τη διαδικασία των αγοραπωλησιών και ελέγχοντας τα αποθέματα των ναρκωτικών. Παράλληλα, συγκέντρωνε τα κέρδη και προμήθευε τον 49χρονο με νέες ποσότητες προς διάθεση.

Ο 36χρονος και ο 22χρονος είχαν αναλάβει τον επιμερισμό και τη διάθεση των ουσιών στον 49χρονο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παραλάμβαναν τα χρηματικά ποσά από τις πωλήσεις κατ’ εντολή του αρχηγού.

Ο 49χρονος είχε αποκλειστικό ρόλο «πωλητή». Παρέμενε σχεδόν όλη την ημέρα στο καθορισμένο σημείο, παραδίδοντας στη συνέχεια τα εισπραχθέντα χρήματα στα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος.

Η αστυνομική επιχείρηση και τα ευρήματα

Για την τεκμηρίωση της δράσης τους, αστυνομικός της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών προσποιήθηκε τον πελάτη και αγόρασε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης έναντι 10 ευρώ από τον 49χρονο «πωλητή».

Κατά τις έρευνες στις οικίες των τεσσάρων συλληφθέντων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 6 κιλά και 26 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 24,5 γραμμάρια κοκαΐνης, το ποσό των 24.595 ευρώ, οκτώ κινητά τηλέφωνα, δύο φορητοί υπολογιστές και μία δίκυκλη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της δράσης τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.