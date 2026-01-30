Σε εξέλιξη βρίσκεται από πρώτες ώρες σήμερα αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθήνων για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τέσσερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης και χρηματικά ποσά.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Τρίτης μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών (Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α.) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τέσσερα μέλη της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κάνναβης καθώς και χρηματικά ποσά που σχετίζονται με τη δράση τους.