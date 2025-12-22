Επιχείρηση εκκένωσης πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΠΑ) στου Ζωγράφου, όπου για χρόνια υπήρχαν καταλήψεις σε ορισμένους χώρους.

Η πρυτανεία του ΕΚΠΑ και η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, στο οποίο υπάγονται οι εστίες, ζήτησαν τη συνδρομή της ΕΛΑΣ για την απομάκρυνση των ατόμων που παρέμεναν στον χώρο. Στόχος της επιχείρησης ήταν να ξεκινήσουν άμεσα εργασίες καθαρισμού και ανακαίνισης.

Όταν οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στην περιοχή, οι εξωπανεπιστημιακοί καταληψίες αποχώρησαν, τερματίζοντας την πολυετή κατάληψη. Ήδη συνεργεία καθαρισμού έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των χώρων, ώστε να αποδοθούν εκ νέου στους φοιτητές.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν επτά προσαγωγές.