Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη αποχαιρετά τον δημοσιογράφο, ποιητή και στιχουργό Ανδρέα Νεοφυτίδη που έφυγε από τη ζωή χθες, σε ηλικία 77 ετών.

Ο Ανδρέας Νεοφυτίδης γεννήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου το 1948. Έπειτα από την ολοκλήρωση των γυμνασιακών του σπουδών και της στρατιωτικής του θητείας, φοίτησε σε κολλέγιο του Λονδίνου από το 1968 έως το 1972 και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο της Grenoble στη Γαλλία, αποκτώντας πτυχίο Φιλοσοφίας.

Το 1984 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του πορεία στο ξενόγλωσσο τμήμα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, αρχικά ως υπεύθυνος του γαλλικού παραρτήματος και στη συνέχεια στην καθημερινή έκδοση του αγγλογαλλικού δελτίου ενώ διετέλεσε και εκπαιδευτής νέων δημοσιογράφων στον τομέα των Ηλεκτρονικών Συντακτικών Συστημάτων. Τον Ιούνιο του 1989 του ανετέθη η αρχισυνταξία του αγγλογαλλικού τμήματος του ΑΠΕ, θέση που κατείχε επί μακρά σειρά ετών. Παράλληλα με τη δημοσιογραφία, ωστόσο. ο Ανδρέας Νεοφυτίδης ανέπτυξε και συγγραφική δράση, δημοσιεύοντας ποιητικές συλλογές, μεταφράζοντας λογοτεχνικά έργα και ντύνοντας με τους αριστοτεχνικούς στίχους του τις συνθέσεις κορυφαίων Ελλήνων συνθετών.

Πέρα από εξαίρετος επαγγελματίας, ο Ανδρέας Νεοφυτίδης υπήρξε ένας ευαίσθητος άνθρωπος με ευρεία καλλιέργεια και ανήσυχο πνεύμα, στοιχεία του χαρακτήρα του που αποτύπωσε στο συγγραφικό και στιχουργικό έργο που αφήνει πίσω του. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του.

Η κηδεία του Ανδρέα Νεοφυτίδη θα τελεστεί την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, στις 11:30 π.μ., από τον Ι. Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, στο Κοιμητήριο Ζωγράφου.