Την είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου Ανδρέα Νεοφυτίδη κάνει γνωστή με ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ.
Συγκεκριμένα αναφέρει:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη αποχαιρετά τον συνάδελφο Ανδρέα Νεοφυτίδη.
Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση.
Την είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου Ανδρέα Νεοφυτίδη κάνει γνωστή με ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη αποχαιρετά τον συνάδελφο Ανδρέα Νεοφυτίδη.
Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση.
Πρόβλημα στο FIR Αθηνών
Ο Όμιλος ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι από τον πρώτο έλεγχο δεν διαπιστώθηκε τεχνικό πρόβλημα στα δίκτυά του σχετικά με το ζήτημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων και συνεργάζεται με την ΥΠΑ για τη διερεύνηση του.
Ξεκίνησε, πέντε λεπτά πριν από τις 13:00, η πανελλαδική συνέλευση των αγροτικών μπλόκων, στα Νέα Μάλγαρα. Στη συνάντηση συμμετέχουν αντιπροσωπείες αγροτών από τα μπλόκα όλης της χώρας, συνεταιρισμούς και αγροτικούς συλλόγους, προκειμένου να αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους. Οι αγρότες προσανατολίζονται σε εντατικοποίηση των κινητοποιήσεων εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο μετακίνησης των τρακτέρ στην […]
Την είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου Ανδρέα Νεοφυτίδη κάνει γνωστή με ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ. Συγκεκριμένα αναφέρει: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη αποχαιρετά τον συνάδελφο Ανδρέα Νεοφυτίδη. Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση.