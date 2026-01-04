Την είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου Ανδρέα Νεοφυτίδη κάνει γνωστή με ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη αποχαιρετά τον συνάδελφο Ανδρέα Νεοφυτίδη.

Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση.